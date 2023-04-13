На Лилию Ребрик набросились из-за 'старого' внешнего вида: ведущая ответила хейтерам

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик столкнулась с жестким хейтом в соцсетях. Артистка опубликовала запись прямого эфира, на котором, как показалось многим интернет-пользователям, она выглядит "болезненной" и "старой". В частности, не понравились критикам слишком темные и большие синяки под глазами знаменитости.

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Ребрик молчать не стала. Она решила ответить на оскорбления, объяснив, что не обязана всегда выглядеть идеально, ведь как и все люди из-за войны проживает в постоянном стрессе, может уставать или болеть. Соответствующий пост появился на странице ведущей в Instagram.

"Какие синяки под глазами... Лиля, что с тобой?", "Очень постарела", "Боже, кто это с вами сделал?", "Выглядите как-то не очень", "Макияж неудачный. Или дело не в нем?", "Выглядите очень уставшей", – оставляли комментаторы.

Однако стоит отметить, что на каждого хейтера нашлось по нескольку защитников, которые принялись писать Ребрик комплименты, а критиков осуждать за отсутствие чувства такта.

"Лиля, вы красавица! Не слушайте никого", "Люди, а может достаточно писать оскорбительные комментарии? О синяках и так далее, ну если так уж смотреть, то это не ваше дело и это нетактично так писать!", "Кто не понимает, это просто не верно расположенный свет для видео", "Люди, что за некорректные комментарии? Вы что, с ума сошли? Стыдно за вас!", – писали поклонники актрисы.

Сама же Ребрик так прокомментировала хейт в свою сторону: "Люди, я тоже человек. И синяки у меня бывают, и устаю, и болею иногда, и без настроения просыпаюсь, и плачу по ночам после видео с пытками, и собираю себя в кучу на утро, и дело делаю. Все как у всех! И это нормально. Ненормально не воспринимать женщину такой, как она есть: загонять ее в какие-то иллюзорные рамки красоты, ждать от нее всегда идеальной прически, маникюра, настроения, высмеивать за лишние кило или наоборот – за их недостаток, говорить о возрасте, усталости или синяки под глазами".

Звезда подчеркнула, что написала этот пост, в первую очередь, для своей женской аудитории, но отдельно обратилась также к критикам.

"Девушки, любите себя такими, как есть! Каждая из нас без исключения прекрасна! P.S. Ну а комментаторам под вчерашним постом раскрою маленькую тайну – весь секрет в плохо выставленном свете. И такое у меня тоже бывает!".

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что Лилия Ребрик накануне вторжения России приобрела дом под Киевом. Так как звездная семья не нуждалась в переезде, особняк купили без ремонта и оборудования. Беда обошла стороной новое жилье селебрити, в отличие от небольшой дачи в Макаровском районе.

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