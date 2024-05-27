На красной дорожке в Каннах разразился скандал из-за платья с изображением Иисуса Христа. Фото

Между доминиканской актрисой Массиэль Таверас и охранницей на Каннском кинофестивале разразился спор из-за того, что последняя не давала возможности фотографам сделать снимок темнокожей звезды. Она препятствовала актрисе развернуть свое платье с длинным шлейфом, на котором был изображён Иисус Христос.

Эта ситуация возмутила доминиканку, поэтому она сначала выругалась на охранницу, а потом вообще ее толкнула. На распространившихся в сети кадрах видно, как Таверас игнорирует любые указания работницы кинофестиваля и едва распутывает длинный шлейф платья и бросает его на лестницу.

Сначала актрисе несколько сотрудников пытались помочь "разобрать" платье, а та, в свою очередь, поднимала вверх руки, чтобы привлечь фанатов. Однако выставленная в сторону рука одной из работниц, которая не позволяла нормально сфотографировать актрису, сильно разозлила доминиканку, из-за чего впоследствии та разочарованно бросила шлейф на землю.

Именно это послужило поводом к тому, что Таверас оттолкнула от себя работницу и помахала ей пальцем, словно пытаясь запугать.

"Великолепный образ живого Христа имеет длину около 15 метров, он имеет около 10 тысяч кристаллов Swarovski и венец километрического искусства, базовое платье из черного сиберлина довершает шедевр", – сообщила Таверас в Instagram.

Этот образ был задуман специально для показа фильма "El Cristo" в Каннах.

Стоит отметить, что несколько дней назад на фестивале эту же охранницу обругала темнокожая актриса Келли Роуленд за те же действия. Тогда работницу начали подозревать в расизме, однако ее коллеги вступились за женщину и заявили, что она просто выполняла свою работу. В ее задачи вроде бы входила стимуляция актеров быстрее двигаться на красной дорожке, чтобы не создавать толпу, пишет Daily Mail.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Каннах главную награду фестиваля получил фильм об американской стриптизерше и сыне российского олигарха. В нем снимались и русские актеры.

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