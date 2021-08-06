На концерте российской группы 'Мумий Тролль' в Киеве мужчина призвал 'не кормить московских гастролеров'

Российская рок-группа "Мумий Тролль" с фронтменом Ильей Лагутенко дала большой сольный концерт на ВДНХ в Киеве в среду, 4 августа. Среди толп фанатов исполнителя нашелся мужчина, который призвал всех прекратить поддержку российских артистов.

Пикетчика никто из фанатов не замечал, а вот те, кто обратили на него внимание, обходили стороной. Как отметили в Facebook представители организации "Відсіч", руководителям концертов нужно смотреть не только на происхождение артистов, но и понимать, что они вполне могут спровоцировать волну инфицирования штаммом COVID-19 "Дельта".

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"И один в поле воин. Вот такого пикетчика с более чем уместным лозунгом на плакате можно было увидеть возле Экспоцентра Украины, где сегодня гастролируют какие-то очередные запоребриковые переносчики штамма "Дельта"", – написали в сети.

К слову, выступление группы посетило более 10 тысяч человек. Также вместе с Лагутенко спел украинский исполнитель Иван Дорн, который большую часть времени работает в России.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Иван Дорн выступил на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде (Россия). Артист читал стихи собственного сочинения, посвященные российскому городу.