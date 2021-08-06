На концерте российской группы "Мумий Тролль" в Киеве мужчина призвал "не кормить московских гастролеров"
Российская рок-группа "Мумий Тролль" с фронтменом Ильей Лагутенко дала большой сольный концерт на ВДНХ в Киеве в среду, 4 августа. Среди толп фанатов исполнителя нашелся мужчина, который призвал всех прекратить поддержку российских артистов.
Пикетчика никто из фанатов не замечал, а вот те, кто обратили на него внимание, обходили стороной. Как отметили в Facebook представители организации "Відсіч", руководителям концертов нужно смотреть не только на происхождение артистов, но и понимать, что они вполне могут спровоцировать волну инфицирования штаммом COVID-19 "Дельта".
"И один в поле воин. Вот такого пикетчика с более чем уместным лозунгом на плакате можно было увидеть возле Экспоцентра Украины, где сегодня гастролируют какие-то очередные запоребриковые переносчики штамма "Дельта"", – написали в сети.
К слову, выступление группы посетило более 10 тысяч человек. Также вместе с Лагутенко спел украинский исполнитель Иван Дорн, который большую часть времени работает в России.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Иван Дорн выступил на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде (Россия). Артист читал стихи собственного сочинения, посвященные российскому городу.