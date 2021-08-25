Во время "живого" выступления Кузьмы на концерте ко Дню Независимости начали падать дроны. Фото и видео

Во время "живого" выступления Кузьмы Скрябина на праздничном концерте по случаю 30-летия Независимости Украины людям на головы начали падать дроны. Люди в фан-зоне успели сделать фото и записать происходящее на видео.

Об также сообщила журналистка OBOZREVATEL, присутствующая на мероприятии. В ролике можно заметить, как дроны начинают резко падать, пока звучит песня музыканта "Люди як кораблі" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Также видно, как сначала слушатели не могут понять, что происходит, а затем с любопытством смотрят, куда же приземлится современное устройство. Позже выяснилось, что организаторы пособирали дроны. Однако у некоторых гостей на память от неожиданного сюрприза остались фотографии.

Видео дня

Напомним, Андрея Кузьменка (Кузьму) организаторам шоу удалось "оживить" с помощью современных технологий. Музыкант предстал перед зрителями и слушателями в виде поющей нейросети.

Коротко о знаменитости:

Андрей Кузьменко – украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябін". Известен также под псевдонимом Кузьма. Герой Украины. Заслуженный артист Автономной Республики Крым. Погиб шесть лет назад в аварии, возвращаясь из Кривого Рога, где проходил концерт его группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Скрябина отреагировали на это по-разному на его "живое" выступление: одним этот эксперимент показался удачным, тогда как другие заявили, что "достаточно было бы одного фото".