Во время "живого" выступления Кузьмы на концерте ко Дню Независимости начали падать дроны. Фото и видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Во время 'живого' выступления Кузьмы дроны вышли из строя

Во время "живого" выступления Кузьмы Скрябина на праздничном концерте по случаю 30-летия Независимости Украины людям на головы начали падать дроны. Люди в фан-зоне успели сделать фото и записать происходящее на видео.

Об также сообщила журналистка OBOZREVATEL, присутствующая на мероприятии. В ролике можно заметить, как дроны начинают резко падать, пока звучит песня музыканта "Люди як кораблі" (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Также видно, как сначала слушатели не могут понять, что происходит, а затем с любопытством смотрят, куда же приземлится современное устройство. Позже выяснилось, что организаторы пособирали дроны. Однако у некоторых гостей на память от неожиданного сюрприза остались фотографии.

Видео дня
Люди начали ловить дроны.
Некоторые гости успели сфотографироваться.
Люди показали дрон, который упал им на голову.

Напомним, Андрея Кузьменка (Кузьму) организаторам шоу удалось "оживить" с помощью современных технологий. Музыкант предстал перед зрителями и слушателями в виде поющей нейросети.

Устрйства начали падать один за другим.
Музыкант предстал перед зрителями и слушателями в виде поющей нейросети.

Коротко о знаменитости:

  • Андрей Кузьменко – украинский певец, автор текстов песен, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Вокалист группы "Скрябін". Известен также под псевдонимом Кузьма. Герой Украины. Заслуженный артист Автономной Республики Крым. Погиб шесть лет назад в аварии, возвращаясь из Кривого Рога, где проходил концерт его группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Скрябина отреагировали на это по-разному на его "живое" выступление: одним этот эксперимент показался удачным, тогда как другие заявили, что "достаточно было бы одного фото".

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