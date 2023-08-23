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На фото в молодости не узнать! Как менялась внешность Ирины Билык и какую тайну певица скрывала всю жизнь. Фото

Яна Сончковская
Люди
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Ирина Билык сейчас и до пластики

Украинская певица Ирина Билык на сцене более 30 лет. Ее современные песни и хиты 90-х до сих пор в унисон поют миллионы фанатов. На протяжении всей карьеры приковано огромное внимание к романам и внешности артистки, потому что в ее жизни хватает драм и необычных изменений.

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Билык не скрывает, что ложилась под нож пластического хирурга, однако снимки исполнительницы до пластики – большая редкость. Вообще о личном певица не охотно говорит, хотя секретов у нее много. OBOZREVATEL рассказывает тайны Ирины Билык.

Ирина Билык в молодости и сейчас

Личная жизнь Билык

Звезда была замужем 5 раз. Первым гражданским мужем Ирины был продюсер Юрий Никитин. По словам Билык, они с Никитиным очень любили друг друга, но потом женщина захотела иметь детей, однако избранника интересовала только карьера.

Следующим любимым Билыком был модель Андрей Оверчук. Он стал отцом старшего сына певицы. С мужем Ирина вступила в церковный брак. Пара разошлась через три года.

Ирина Билык часто меняла имидж

Дмитрий Коляденко был одним из самых эпатажных мужчин Билык. Об их скандалах говорила вся страна. Пара разошлась, когда во время ссор из-за ревности Коляденко угрожал певице.

За младшего на 15 лет танцора Дмитрия Дикусара певица вышла замуж в Рио-де-Жанейро. Билык подозревала его в изменах и разорвала отношения, потому что у нее исчезло любопытство к партнеру. За режиссера Астана Ахмадова звезда впервые официально вышла замуж. У пары появился сын, которого им родила суррогатная мать. В 2021 году супруги разошлись из-за расстояния, поскольку Билык работала и жила в Украине, а ее муж зарабатывал деньги в России.

Ирина Билык делала пластические операции

Пластические операции

В украинском шоу-бизнесе наверняка нет знаменитости, которая меняла внешность чаще Билык. Первую операцию она сделала еще в 1999 году. Это была блефаропластика. На изменения во внешности ее побудила критика коллег, якобы у нее были грустные глаза. Затем певица изменила нос, потому что у нее он был "грузинским".

Уже позже Билык сделала две подтяжки лица, увеличила губы и время от времени колит инъекции красоты. Звезда трижды в неделю ходит к косметологу, делает дорогостоящие процедуры и маски. С имиджем она тоже часто экспериментировала, у нее были и рыжие, и черные, и светлые волосы.

Ирина Билык сейчас

Тайна семьи Билык

Ирина Билык на протяжении всей карьеры скрывала своего родного брата Сергея. О нем звезда рассказала в программе "Мой секрет". У Сергея есть психические расстройства. Мама Ирины всю жизнь заботилась о нем, а после ее смерти он перешел под опеку певицы. Мужчина 5 лет не выходит из квартиры и не может жить один.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Билык отреагировала на слухи о романе с Коляденко. Звезда призналась, что их сейчас связывает.

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