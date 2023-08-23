На фото в молодости не узнать! Как менялась внешность Ирины Билык и какую тайну певица скрывала всю жизнь. Фото

Украинская певица Ирина Билык на сцене более 30 лет. Ее современные песни и хиты 90-х до сих пор в унисон поют миллионы фанатов. На протяжении всей карьеры приковано огромное внимание к романам и внешности артистки, потому что в ее жизни хватает драм и необычных изменений.

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Билык не скрывает, что ложилась под нож пластического хирурга, однако снимки исполнительницы до пластики – большая редкость. Вообще о личном певица не охотно говорит, хотя секретов у нее много. OBOZREVATEL рассказывает тайны Ирины Билык.

Личная жизнь Билык

Звезда была замужем 5 раз. Первым гражданским мужем Ирины был продюсер Юрий Никитин. По словам Билык, они с Никитиным очень любили друг друга, но потом женщина захотела иметь детей, однако избранника интересовала только карьера.

Следующим любимым Билыком был модель Андрей Оверчук. Он стал отцом старшего сына певицы. С мужем Ирина вступила в церковный брак. Пара разошлась через три года.

Дмитрий Коляденко был одним из самых эпатажных мужчин Билык. Об их скандалах говорила вся страна. Пара разошлась, когда во время ссор из-за ревности Коляденко угрожал певице.

За младшего на 15 лет танцора Дмитрия Дикусара певица вышла замуж в Рио-де-Жанейро. Билык подозревала его в изменах и разорвала отношения, потому что у нее исчезло любопытство к партнеру. За режиссера Астана Ахмадова звезда впервые официально вышла замуж. У пары появился сын, которого им родила суррогатная мать. В 2021 году супруги разошлись из-за расстояния, поскольку Билык работала и жила в Украине, а ее муж зарабатывал деньги в России.

Пластические операции

В украинском шоу-бизнесе наверняка нет знаменитости, которая меняла внешность чаще Билык. Первую операцию она сделала еще в 1999 году. Это была блефаропластика. На изменения во внешности ее побудила критика коллег, якобы у нее были грустные глаза. Затем певица изменила нос, потому что у нее он был "грузинским".

Уже позже Билык сделала две подтяжки лица, увеличила губы и время от времени колит инъекции красоты. Звезда трижды в неделю ходит к косметологу, делает дорогостоящие процедуры и маски. С имиджем она тоже часто экспериментировала, у нее были и рыжие, и черные, и светлые волосы.

Тайна семьи Билык

Ирина Билык на протяжении всей карьеры скрывала своего родного брата Сергея. О нем звезда рассказала в программе "Мой секрет". У Сергея есть психические расстройства. Мама Ирины всю жизнь заботилась о нем, а после ее смерти он перешел под опеку певицы. Мужчина 5 лет не выходит из квартиры и не может жить один.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как Билык отреагировала на слухи о романе с Коляденко. Звезда призналась, что их сейчас связывает.

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