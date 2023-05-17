'Мы любим друг друга': Билык отреагировала на слухи о романе и призналась, что связывает ее с Коляденко. Видео

Украинская популярная певица Ирина Билык и хореограф Дмитрий Коляденко в последнее время все чаще намекают о том, что снова встречаются. Они распространяют совместные фотографии, показывая свое времяпровождение. При этом, ни исполнительница, ни шоумен не комментируют отношения, продолжая интриговать подписчиков.

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Билык в программе ЖВЛ все-таки решила рассказать, что же связывает ее с Дмитрием: дружба или нежные чувства. Вокалистка отметила – они часто встречаются на концертах и иногда вместе завтракают (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Многих интересует, вместе ли мы с Дмитрием. Спим ли мы вместе, едим ли вместе. Я хочу сказать, людям необходима, особенно сейчас, сказка. Да, мы любим друг друга. Это правда. Спим ли мы вместе, мы вам в эфире не расскажем. Едим тоже вместе. И иногда завтракаем. Потому что мы встречаемся очень часто на совместных концертах. И мы уже смеемся, говорю: "Димка, ты у меня уже в райдере. Смирись". Так что будем отдыхать вместе и спать", – неоднозначно ответила Ирина Билык.

С февраля 2023 года артистка все чаще начала выкладывать снимки со своим экс-возлюбленным Коляденко. Селебрити были вместе три года, с 2003 по 2006, а их разрыв выдался довольно эмоциональным. Как отметил хореограф, расставание повлияло на его ментальное здоровье, потому он начал совершать бездумные поступки – выбросил диван из 13 этажа, спал с бездомными под мостом и продал СМИ интимные фото Билык.

Напомним, несколько лет назад звезда вышла замуж за российского продюсера и фотографа Аслана Ахмадова. Пара имеет совместного семилетнего сына Табриза. Однако после полномасштабного вторжения Ирина перестала появляться с ним на публике.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, почему дочери Камалииостались с ее бывшим мужем в Лондоне. Певица надеется, что в будущем девочки вернуться в Киев. Несмотря на заявление о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, вокалистка публикует с ним совместные кадры.

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