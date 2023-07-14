'Мы вернемся через 5 минут': последние слова звезд перед смертью, которые разрывают сердце

Смерть звезд – это всегда сенсация и большое горе для всей киносемьи. Знакомые и коллеги знаменитостей трогательно вспоминают ушедших и выражают слова благодарности, а папарацци пытаются узнать больше деталей для поклонников. В частности, фанатам часто хочется узнать, что сказал их кумир перед смертью.

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И далеко не всегда звезды предполагают, что через несколько минут их уже не будет в живых. OBOZREVATEL собрал цитаты умерших актеров, разрывающих сердце (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пол Уокер

Звезда "Форсажа" и его друг Роджер Родас посетили мероприятие благотворительного фонда Reach Out Worldwide 30 ноября 2013 года, но вынуждены были ненадолго уехать. Перед тем как сесть в авто, в котором актер погиб в автокатастрофе, он сказал: "Мы вернемся через 5 минут".

Леонард Нимой

Сын украинско-еврейских эмигрантов умер в 2015 году, когда ему было уже 83. Перед тем, как покинуть семью, он резюмировал: "Жизнь подобна саду. Идеальные моменты случаются, но сохранить их может только память. Живите долго и счастливо".

Хит Леджер

Культовый Джокер в фильме "Темный рыцарь", превзойти которого, по мнению фанатов, еще никто не смог, мучался от бессонницы. Перед смертью в 2008 году он успокоил сестру: "Кэти, послушай, все будет хорошо. Знаешь, мне просто нужно поспать".

Майкл Лэндон

Американский актер, жизнь которого унес рак, знал о том, что скоро умрет. Прощаясь, он сказал: "Вы правы. Пора. Люблю вас всех".

Джоан Кроуфорд

Лауреатка премий "Оскар" и "Золотой глобус" была признана одной из лучших актрис в истории, но и ее жизнь унесла онкология. Звезда провела последние дни в больнице, где перед смертью приказала религиозным медсестрам: "Не смейте просить Бога помочь мне".

Недавно OBOZREVATEL рассказал об актерах, ставших заложниками одного образа. В нашу подборку попали Роуэн Аткинсон, Ким Кэттролл, Тоби Магуайр, Сигурни Уивер и Хью Лори. Чтобы узнать подробнее – переходите на ссылку.