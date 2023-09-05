'Мы с мужем не живем вместе': Елена Зеленская дала откровенное интервью и призналась, почему ей болит за детей

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что она с мужем, президентом Владимиром Зеленским не живет вместе. Ее гложет тот факт, что она не может проводить с любимым человеком достаточно времени, а дети очень скучают по отцу.

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По словам супруги украинского гаранта, сейчас их семья "разъединена". Откровениями она поделилась в интервью ВВС.

"Мы с мужем не живем вместе, семья разъединена. У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы. Мой сын скучает по отцу. Но мы остаемся сильными, у нас есть сила как эмоционально, так и физически. И я уверена, что мы справимся вместе", – поделилась Зеленская.

Она вспомнила, что сразу после полномасштабного вторжения испытывала "постоянное чувство адреналина", но со временем она заставила себя успокоиться и адаптироваться под новые реалии. Однако первой леди больно смотреть, что и ее детям – 19-летней Александре и 10-летнему Кириллу – приходится жить в условиях жестокой и кровопролитной войны.

"Мне больно смотреть, что мои дети ничего не планируют. В таком возрасте молодежь... Моей дочери 19. Они мечтают о путешествиях, о новых ощущениях, эмоциях. У нее нет такой возможности. Есть ограничения во времени в том, что вы можете себе позволить, они существуют, и мы как-то пытаемся жить в них", – прокомментировала Зеленская.

Первая леди не скрывает, что ей бы хотелось видеть в своем муже, в первую очередь, именно мужа, а не "историческое лицо". Вместе с тем она убеждена, что именно Владимир Зеленский имеет необходимые качества – силу, упрямство и энергию – которые помогут пройти эту войну.

"Это может быть немного эгоистично, но мне нужен мой муж, а не историческое лицо... Я верю в него. И я его поддерживаю. Я знаю, что у него достаточно сил. Для любого другого человека, которого я знаю, я думаю, эта ситуация была бы гораздо труднее. Он действительно очень сильный и выносливый человек. И эта устойчивость – это то, что нам всем сейчас нужно", – заверила супруга украинского лидера.

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