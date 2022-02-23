'Мы пара – мы два 'дуралея': Астафьева прокомментировала слухи о романе с Дурневым

Украинская модель Даша Астафьева впервые прокомментировала слухи о романе с известным телеведущим Алексеем Дурневым. Звезда раскрыла, что они "пара – два "дуралея" и воздержалась от четкого ответа.

Она призналась, что видела подобные разговоры между подписчиками, но они ее не оскорбляют. Об этом стало известно во время разговора с журналистами программы "ЖВЛ" на телеканале "1+1" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что слухи в сети поползли после коллаборации на YouTube Дурнева, где звезды весело проводили время, обнимались и шутили. В отношениях молодых людей подписчики заметили не только дружбу, но и страсть.

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"Мы пара – мы два "дуралея". Да, очень много об этом говорят. Ну, пусть говорят. Пусть хотя бы так, наконец-то от меня отстанут", – сказала знаменитость.

Она воздержалась от однозначного ответа, однако добавила, что разговоры об их романе могут навредить репутации ведущего. В частности, речь идет о его фанатках. Однако саму красавицу такие слухи вполне устраивают.

"Я думаю для Алексея это не очень хорошо, потому что у него много девушек, которые ухаживают за ним. А мне этот вариант подходит, только бы меня не трогали", – поделилась модель.

Напомним, что год назад Даша Астафьева развелась с Артемом Кимом, с которым они прожили 5 лет. Знаменитости пришлось переехать из дома в столичную квартиру, где она и сейчас живет с двумя собаками.

Кратко о звездах:

Даша Астафьева – украинская модель и певица. Выиграла титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Экссолистка группы "NikitA".

Алексей Дурнев – украинский телеведущий, продюсер, актер. В 2012 году Алексей стал ведущим телешоу "Богиня шопинга". В 2019 году сыграл главную роль в комедийном фильме "Продюсер".

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы держать свое тело в форме, модель регулярно посещает спортзал. В последний раз она сняла для фанатов свою тренировку, которая задействует все группы мышц.