Секрет идеальной фигуры раскрыт: Даша Астафьева показала свою тренировку

Известная украинская модель, певица и экс-солистка группы "NikitA" Даша Астафьева показала своим поклонникам, как тренируется в тренажерном зале. Знаменитость сделала упражнения на все группы мышц.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Выбирая спасение, пусть спорт будет в приоритете! Я, как человек, который открыл для себя его после тридцати, сейчас совсем не представляю жизнь без", – написала она (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах опубликованного видео Астафьева в спортивном костюме фиолетового цвета показала, какие делает упражнения для идеальной фигуры. Модель сделала приседания, жим руками и различные упражнения для пресса.

Видео дня

В подписи к ролику знаменитость отметила, что каждый может найти те полезные нагрузки для тела, которые ему по душе. Про себя Астафьева призналась, что занимаясь в спортивном зале, избавилась от сомнений и неуверенности.

"Мне же явно не хватало побед над своим эго, ленью и постоянным плохим настроением. В этом месте я избавилась от сомнений и неуверенности, обрела единомышленников и главное, силу!", – написала модель.

Также певица призвала своих подписчиков не комплексовать по поводу внешности, а найти тренера, который поможет выглядеть красиво.

"Перестаньте заводить пустые, глупые разговоры по поводу моей внешности. Вот эти упражнения делайте 20 раз по четыре подхода и будете красивы и молоды всегда. Шутка. Количество подходов, собственно как и сами упражнения выбирайте только с человеком, которому доверяете свою жизнь!", – подытожила Астафьева.

Отметим, что модель часто радует своих фоловеров снимками, благодаря которым можно рассмотреть ее стройную фигуру.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева – 36-летняя украинская модель, экс-солистка "NikitA", а с 2017 года – сольная артистка. Родилась в городе Покров (Днепропетровская область). Выиграла титул Playmate of the Month юбилейного Playboy. В 2007 году фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала по всему миру.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Даша Астафьева снялась в фотосессии, позировав в бассейне и сауне практически голой.