'Мы должны отдать им все, что у нас есть'. Ада Роговцева дрожащим голосом рассказала о встрече с воином, потерявшим ногу на фронте

Легендарная актриса театра и кино Ада Роговцева вспомнила щемящую встречу, когда она встретилась с воином, потерявшим ногу на фронте. Она всегда поддерживает военных, ведь чувствует ответственность перед ними. Поэтому периодически наведывается в госпитали, а с 2014 года ездила на фронт, чтобы поддержать украинцев.

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Как рассказала актриса в интервью Алексею Суханову, военным всегда нужно помогать, даже если этот жест будет незначительным. Она дрожащим голосом вспомнила историю, как после своего выступления встретилась с воином, у которого не было одной ноги. Из этой ситуации Ада Роговцева сделала один важный вывод, которым пользуется по сей день.

"Сидим, у него нет ноги. Я уже выступила и слушаю кого-то. И меня рука [нечаянно опустилась] ему на куксу. Я говорю: "Ой, извини". А он говорит: "Держи. Это нужно!" Людям нужно тепло, людям нужно внимание, сочувствие, оно должно быть. Они разберутся, сколько его взять, а мы должны отдать все, что у нас есть!" – высказалась звезда.

Она отметила, что игнорировать получивших ранения военных нельзя. Роговцева призвала помогать им, общаться и уделять свое внимание – достаточно даже дружелюбной точки зрения.

"Нельзя в городе, где есть госпиталь, там не бывать, не приобщиться к этому, не помочь. Надо видеть, что с войны приходят. И когда ты это видишь – и не раз – ты не знаешь, как общаться. Я сентиментальна. Катя [дочь] моя говорит: "Только без этих фо-фо. Увидела, в глаза посмотрела, руку приложила к сердцу и прошла". Потому что, что ты скажешь? Какие прощения? Какие благодарности? Что ты сделаешь? А вот ты приложил [руку к сердцу], пошел и сделал, и организовал, и принес. Но ты сделал это!" – сказала актриса.

Она также продолжила: "Ты присоединился к его беде, к нашей беде. Кого-то утешил – и ты уже человек. Кому-то в глаза посмотрел – ты человек. Поняли друг друга, я знаю, как тебе больно, знаю, как тебе страшно. Не знаю, какие слова тебе сказать, потому что у меня их нет. Я не знаю, что делать, потому что плакать с тобой – это глупо, потому что ты не хочешь плакать, ты хочешь жить! Надо смотреть в глаза, надо говорить, надо помогать".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева высказалась против переговоров с Россией и озвучила национальную идею украинцев. Она назвала явление, которое сможет остановить войну.

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