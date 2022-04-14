'Мы больше не семья': жена Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцом

Супруга украинского певца, победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – заявила, что они больше не семья. По ее словам, о разрыве пара начала задумываться более месяца назад.

Соответствующее заявление девушка сделала на личной странице в Instagram-stories. Подробностей Иванна не написала, а сам Роман Сасанчин никак пока не комментировал это заявление (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, со временем переболит", – написала девушка.

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В социальной сети Instagram супруги уже успели отписаться от друг от друга.

Напомним, что Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году в компании друзей, а через несколько месяцев стали жить вместе.

В 2021 году один из самых молодых победителей в истории "Голоса страны" Роман Сасанчин сделал своей возлюбленной предложение и в начале декабря они поженились. 30 декабря того же года у них появилась дочь, которую назвали Элизабет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Роман Сасанчин заявил, что продает двухкомнатную квартиру, которую ему вручили на проекте "Голос країни-10", несмотря на то, что ранее мечтал переехать туда.