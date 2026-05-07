Музыкальный журналист шокировал, что ему рассказали очевидцы, которые видели тело Ивасюка после 'самоубийства': нам не расскажут правду

18 мая 1979 года в лесу вблизи Львова было найдено тело украинского композитора и исполнителя Владимира Ивасюка. Официальной версией трагедии, озвученной советским следствием, было "самоубийство через повешение", однако музыкальный журналист Виталий Бардецкий убежден, что легенда отечественной сцены не покончил с собой. Как пояснил редактор, он общался с людьми, которые видели тело Ивасюка после гибели, и на нем не было никаких признаков повешения.

Бардецкий имеет большие сомнения, что украинцы хоть когда-то смогут узнать, что на самом деле произошло с автором "Червоної рути", но сам предполагает, что к этому причастна тогдашняя система. Об этом он рассказал в проекте "Дім звукозапису".

"У меня есть основания не то, что не верить, а знать, что это не самоубийство. Знакомые мне люди были причастны к извлечению его тела. Из того, что мне рассказывали, то люди, которые совершают самоубийство таким образом, не имеют такой вид. Есть определенный профессиональный набор признаков, который указывает, что это не так. Что это было? Я надеюсь, что когда-то мы, возможно, узнаем. Но, видимо, и нет", – сказал журналист.

По словам Виталия Бардецкого, он видит много оснований считать, что система хотела "усмирить гения". Поэтому музыкальный журналист склоняется к мысли, что в день смерти Владимира Ивасюка произошел эксцесс исполнителя – один из участников преступных действий сделал больше, чем было запланировано.

Стоит заметить, что уход Владимира Ивасюка в мир иной уже почти 47 лет остается одной из самых загадочных страниц новейшей истории Украины. Существует пять различных теорий гибели композитора, а в официальную версию о "самоубийстве" верит мало людей, которые были с ним знакомы. В 2014 году Генеральная прокуратура Украины даже возобновила закрытое уголовное дело, после чего заявила: "Владимира Ивасюка убили сотрудники КГБ".

Что известно о Виталии Бардецком

Виталий Бардецкий родился 19 июля 1970 года в городе Бучач. Уже в конце 1980-х во Львове он начал работать музыкальным журналистом, а позже сделал вклад в немалое количество проектов украинской музыкальной сцены. В свое время Бардецкий даже был пиарщиком Кузьмы Скрябина и группы "Океан Эльзы".

В 2018-м редактор открыл первое аудиофильное заведение в Киеве, а через год – магазин пластинок. Кроме того, он является автором документального фильма "Вусатий фанк" о феномене украинской музыки конца 60-х-середины 70-х.

