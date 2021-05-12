Музыкальная премия YUNA-2021 в Киеве: названы победители первых номинаций

В среду, 12 мая, началась 10-я музыкальная премия YUNA, которая впервые с начала пандемии коронавируса проходит не в цифровом формате, а во Дворце Украина. Ее проведение переносили несколько раз, а в прошлом году отменили вовсе.

Ведущие красной дорожки в кулуарах постоянно напоминают о санитарных нормах и просят зрителей не снимать защитные маски. OBOZREVATEL следит за мероприятием и расскажет о всех самых интересных событиях (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

В номинации "Лучшая песня на иностранном языке" победила Верка Сердючка с песней " Make it rain champagne ".

В номинации "Лучший электронный хит" победил коллектив TVORCHI с песней " Bonfire ".

В номинации "Лучшая исполнительница" победила Alyona Alyona с песней " Тихо діти сплять".

В номинации "Лучший эстрадный хит" победил Олег Кензов с песней "По кайфу".

В номинации "Лучшая поп-группа" снова победил коллектив TVORCHI.

На сцене свои выступления продемонстрируют The Hardkiss, ТНМК, Monatik, Lida Lee, беz Ограничений и Kozak System, Артем Пивоваров, Alina Pash, Tvorchi, Оля Цибульская, Олег Кензов, Kamaliya, Nikita Lomakin, Евгений Хмара, а также победительницы первого и второго конкурса YUNA Junior Кристина Жуковская и Анастасия Балог. Всего будет представлено 16 выступлений.​​​​​​​

Ранее OBOZREVATEL писал о том, чем интересна YUNA 2021 — в пяти основных фактах.