Измены, скандалы и любовь на расстоянии: ведущая 'Танців з зірками' рассказала о неудачных отношениях. Видео

Украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в феврале этого года вышла замуж на Мальдивах, рассказала, что ей не всегда везло в любви. В жизни телеведущей проекта "Танці з зірками" на 1+1 были измены, скандалы и даже отношения на расстоянии.

Своим опытом в амурных делах 35-летняя артистка поделилась в эфире Зіркового шляху на телеканале Украина. Оказалось, что до встречи с бизнесменом Алмазом, с которым они сейчас строят семью, Иванна дважды имела серьезные отношения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Свои первые пылкие чувства Онуфрийчук вспоминает с грустью, ведь во время одной из ссор она застала своего избранника Артема в постели с другой девушкой. После травмирующего роставання ведущая долго приходила в себя и даже похудела на 5 килограммов.

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"Сначала я начала все фотографировать, чтобы показать родным и его друзьям. Это был истерический шок. Потом я разбудила их и устроила настоящий погром", – призналась звезда.

Остыв, Иванна перестала обвинять девушку, с которой поймала предателя, ведь убеждена, что та ничего не знала. После первого неудачного опыта актриса перестала верить в любовь.

Со временем в ее жизни появился бизнесмен из Беларуси, который долго добивался внимания красавицы, подарив ей трехкомнатную квартиру в Киеве и автомобиль элитной марки. Отношения с щедрым мужчиной у телеведущей не сложились из-за его желания создать семью на расстоянии.

Повстречавшись с ним три года, Онуфрийчук полностью сосредоточилась на своей карьере и новых проектах. Последним подарком от бизнесмена стала путевка в один из самых дорогих детокс-курортов Испании, где она познакомилась с Алмазом, который в то время был женат.

Девушка завладела вниманием миллионера сразу, но на серьезные шаги он не решался до развода. Наконец, будущий муж Иванны прилетел к ней на Сейшелы, где она в то время отдыхала с подругой, с цветами, дорогими часами и признанием в любви.

Позже влюбленную пару ожидали предложение онлайн и празднование недалеко от Львова при участии топовых украинских звезд. Последней громкой торжественностью стала свадьба на Мальдивах, гостей на которой развлекали Катя Варнава, Monatik, Лида Ли и группа "Румберос".

Под конец интервью артистка призналась, что они с Алмазом до сих пор официально не расписаны. Зарегистрировав брак на острове, его бы не признали в Украине.

Коротко о звезде:

Иванна Онуфрийчук – украинская телеведущая, актриса, общественный деятель;

Родилась 8 июля 1986 в селе Рахны-Лесные Винницкой области;

Во время модельной карьеры Иванна участвовала в показах украинских дизайнеров, снялась во многих рекламных роликах известных всемирных брендов, в промо к "Евро-2012".

Также OBOZREVATEL писал, почему Иванна Онуфрийчук заменила Тину Кароль в шоу "Танці з зірками". По словам девушки, у телеканала возник конфлик с певицей.