'Мужчина в Украине – бесправное существо': Мухарский вызвал скандал громким заявлением о феминизме и нарвался на шквал критики

Бывший муж пропутинской украинской ведущей Снежаны Егоровой, актер и певец Антин Мухарский оскандалился своими громкими заявлениями о феминизме. Он считает, что это движение для Украины – "смешное", поскольку женщины якобы не сталкиваются с гендерным неравенством в нашей стране, в отличии от мужчин, на защиту которых и стал артист. Он назвал женщин "громкими, шумными и скандальными", а мужчин – "расходным материалом, сырьевым придатком к самке, героическим, но бесправным, молчаливым существом".

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По мнению Мухарского, Запад, в частности грантовые фонды, навязывают украинскому обществу "мифы о феминизме". Так, музыкант категорически не верит в сексуальные домогательства к женщинам на рабочем месте и неравенство в зарплатах. Более того, он считает, что с подобными ущемлениями сталкиваются как раз таки мужчины. Скандальный пост шоумен разместил на личной странице в Facebook.

Мухарский написал долгую предысторию о том, что Украина – матриархальная страна, где женщина всегда была главной, а потому, по его мнению, от гендерного неравенства нужно защищать мужчин, а не представительниц прекрасного пола. Физическому и психологическому насилию со стороны мужчин, с которым сталкивается огромное количество украинок, музыкант также нашел оправдание – "это от беспомощности, несправедливости и агрессии со стороны матриархального общества".

"Украинские мужчины в основном затворники-молчуны. Настоящие казаки-характерники. Ну бывает, что пер*ебут кого-то из беспомощной ярости из-за обесценивания и физической агрессии со стороны матриархального большинства. Но жить таким недолго. Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине на 15 лет меньше женской. А в военные времена и представить страшно... Нет в мире более феминизированной страны, чем наша. Рядовой мужчина в Украине – расходный материал. Сырьевой придаток к самке. Героическое, но бесправное, молчаливое существо, обреченное на моральное и физическое уничтожение. Вот почему я откровенно смеюсь и надсмехаюсь над западными образцами феминизма, паразитирующими на грантовой поддержке левацких фондов, подпитывая информационный фон, будто Украина – дикарская, варварская территория зачуханных патриархалов. Создают мифы списанные из феминистических методичек о каких-то там сексуальных домогательствах на рабочем месте и неравенстве в зарплатах", – выдал Мухарский.

Он убежден, что в Украине руководящие должности занимают женщины, которые получают за свою работу высокую оплату. Разгневал Мухарский интернет-пользователей и спекуляцией на теме войны, выдав: "В украинской армии тоже служат женщины. Настоящие героини! Но они составляют всего 3% от общего количества личного состава. Ведь популистский феминизм всегда заканчивается на вопросе гендерного равенства мужчин и женщин в праве копать окопы".

Мухарский считает, что "единственное неделимое право, которым наделяют мужчину современные женщины – это право умереть за современных женщин".

Свой длинный спич он резюмировал следующей фразой: "Феминизм в стране латентного матриархата выглядит смешно. Как поддельная сумочка Луи Виттон в руках у графини Троещинской, мечтающей выйти замуж за польского олигарха-сантехника".

Унизительные высказывания в адрес женщин, искажение истинных идей феминизма и подмена понятий в целом, как и следовало ожидать, вызвали шквал критики в адрес скандального шоумена. Девушки пишут о собственном пережитом опыте сексуального насилия и дискриминации на гендерной основе.

"Можно посмотреть статистику, сколько женщин ежегодно в Украине убивают мужчины или их парни, потом статистику насилия в отношении детей от родственников мужского пола, тогда будет понятно, что никакого матриархата нет, и это смешной миф", "Вы сами очень жалко выглядите", "В Украине на работу не берут женщин, потому что они забеременеют. Меньше платят, потому что мужчинам надо кормить семью, не повышают по той же причине. Не пишите глупостей женщинам о них. Они знают без ваших толкований, как им в Украине", "Грустно это все читать, хоть это и является следствием личной травмы, но пренебрежение ко всем женщинам (кроме жены конечно) это уже слишком. А относительно сексуального преследования, которое Вы отрицаете, то это вообще выглядит жалко и лживо. Потому что каждая (каждая-90% из всех) как минимум пережила 3-5, в зависимости от возраста, случаев насилия на работе или в семье от мужчин. Статистика. Остальные 10% об этом умолчали", – пишут комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Мухарский рассказал о курьезном случае, который произошел с россиянином у него на глазах. По словам артиста, гражданин РФ отдал на ВСУ 3 000 долларов.

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