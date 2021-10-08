Мужчина сбросил 172 кг без операций и 'волшебных' таблеток: в чем суть. Фото до и после

Пользователь известной соцсети, где делятся историями из жизни, поделился своим опытом фантастического похудения. Ему удалось потерять 172 кг без хирургического вмешательства.

Спортсмен рассказал о своем пути к вожделенным 104 килограммам и получил большое количество положительных комментариев от подписчиков. Врачи боялись, что он не доживет до 60 лет, признался автор поста на своей странице в Reddit (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На первом кадре мужчина празднует свадьбу своего друга. Видно, как неудобно шаферу в тесном костюме. На второй фотографии, сделанной через три года, уже видны ошеломительные результаты похудения.

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Эксперты советовали мужчине обратиться к услугам бариатрических хирургов, которые помогли бы ему меньше есть. Однако смельчак решил самостоятельно решить проблему с лишним весом.

Тогда ему назначили диету, которая в основном состояла из белков и овощей. Когда потерянные килограммы позволили пользователю Reddit пойти в спортзал, он добавил в свою жизнь и физическую активность.

Такое перевоплощение привело к тому, что на мужчине свисала лишняя кожа. Тогда он принял решение удалить ненужный эпителий. Всего новоиспеченный спортсмен перенес 2 такие операции.

Его главный совет – есть нежирное мясо, овощи и исключить из рациона алкоголь. Пользуясь этой схемой атлет без проблем, избавился от 172 килограмма.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о женщине, которая сбросила 101 кило благодаря одному виду спорта. До перевоплощения она весила 254 килограмма.