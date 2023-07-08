Мужчина икал 68 лет подряд: невероятная история жизни американца

Икота – довольно неприятное явление, которое создает ощутимый дискомфорт, но, к счастью, довольно быстро проходит. Однако не у всех. Науке известен случай, когда мужчина страдал от икоты на протяжении 68 лет.

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Но почему она возникает? Издание Science Alert рассказало подробнее о явлении икоты и экстремальных ее случаях.

Что такое икота и откуда она берется

Процесс икания начинается с рефлекса, который вызывает сокращение дыхательных мышц и голосовых связок, из-за чего человек издает характерный звук. Вызвать этот рефлекс может употребление алкоголя, переедание, заглатывание воздуха во время жевания, некоторые лекарства или смех.

Бывают одиночные и серийные ики, когда звук повторяется от 4 до 60 раз в минуту. Не так много известно о том, почему они возникают, но мы икаем даже в утробе матери. Это позволяет ученым предположить, что именно так плод готовит свои мышцы к самостоятельному дыханию.

В медицине это явление называется singultus, что можно перевести с латыни как "переводить дыхание во время рыданий". Распространенными способами справиться с икотой являются питье воды, полоскание горла холодной водой, дыхание в бумажный пакет, задержка дыхания и даже гипноз или акупунктура. Ни один из этих методов не был научно подтвержден как эффективный или безопасный.

Обычно приступы икоты способны проходить самостоятельно без лишнего вмешательства. Для более сложных случаев была разработана специальная соломинка HicAway, над которой работали ученые-неврологи. Люди, которые испытали ее на себе, отзывались о ней, как об эффективном средстве, но она еще нуждается в дальнейших исследованиях.

Чарльз Осборн и хроническая икота

Хронической считают икоту, которая длится более 48 часов – тогда ее называют постоянной, или больше месяца – это уже непреодолимая. Она может вызвать истощение, приводить к потере веса и быть симптомом более серьезных проблем со здоровьем. К ним относят, например, расстройства центральной нервной системы, диабет, осложнения после хирургического вмешательства, рефлюкс, инсульт или рак, и это лишь некоторые из возможных причин.

При хронической икоте важно обратиться к врачу, поскольку только детальное обследование может выявить причину. Небольшое исследование показало, что у 80 процентов пациентов с хронической икотой были аномалии пищевода или желудка, и две трети этих случаев были излечимы.

В медицине есть описанный случай, когда пациенту, обратившемуся с икотой, которая продолжалась три недели, диагностировали сердечный приступ. В похожем случае пациент икал четыре недели. А один музыкант из Англии страдал от этого явления целых три года, пока у него не диагностировали опухоль мозга. Операция помогла решить проблему.

Что касается Чарльза Осборна, то он 13 июня 1922 года во время работы на ферме в Небраске увидел свинью и в этот момент у него внезапно началась икота. Ничто не помогало ее остановить. Ни один врач не смог определить причину явления. Осборна лечили даже угарным газом и кислородом, но это только вызывало у него трудности с дыханием. Со временем мужчина научился дышать так, чтобы свести икоту к минимуму, но преодолеть ее так и не смог.

Прекратилась она так же внезапно, как началась. И так же без каких-либо видимых причин. Произошло это в феврале 1990 года. А в мае 1991 года Чарльз Осборн скончался. По подсчетам исследователей, за свою жизнь он икнул примерно 430 миллионов раз.

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