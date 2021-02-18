Муж Сумской нарвался на критику из-за выступления на "Голосі країни"
Муж украинской артистки Ольги Сумской, актер Виталий Борисюк столкнулся с нещадной критикой хейтеров из-за своего выступления на одном из популярных музыкальных шоу.
Послушав его на "Голосі країни", зрители начали писать, что он слишком поздно задумался о карьере певца. По их словам, этот проект больше для "простого народа". Об этом пишет "КП в Украине".
"Дайте и мне дорогу. У молодых еще целый жизненный путь, они еще сто раз могут поучаствовать в конкурсах, найти продюсера. Я же все-таки хочу вскочить в этот поезд. Многие пишут: "Этот конкурс для тех, кто вышел из народа". Так я тоже из народа. Почему вы мне это закидаете? Это несправедливо", – прокомментировал негативные комментарии актер.
На слепых прослушиваниях "Голосу країни" Виталий Борисюк исполнил известную песню "Per Te" Josh Groban. Из экспертов шоу к нему повернулся певец Олег Винник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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