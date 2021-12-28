Муж не разрешает: Полякова рассказала о пикантном хобби, от которого ей пришлось отказаться

Украинская певица Ольга Полякова призналась, что уже 17 лет отказывает себе в пикантном хобби. Ее избранник Вадим не в восторге от желания артистки "коллекционировать" мужчин.

Исполнительница считает это оригинальным занятием, однако ради покоя любимого вынуждена была прекратить его. Об этом она рассказала в эксклюзивном комментарии по кулисам шоу "Маска" на телеканале "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я всегда мечтала коллекционировать мужчин. Но вышла замуж и уже 17 лет не могу заниматься своим любимым коллекционированием", – призналась Оля за сценой.

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Поляковой нравится "собирать" в свою коллекцию разных мужчин, ведь у нее нет определенного типажа.

По ее словам, это интересное и необычное увлечение, но певице жаль, что не все смогли его оценить. В частности, Вадим называет хобби жены – ерундой.

"Это так круто! Этот такой, а тот такой. Этот – красавец, тот – страшненький… Мужчины все разные, и я люблю разных. Но приходится отказываться от коллекционирования – муж не позволяет. Говорит: "Это какая-то фигня, а не хобби" , – улыбаясь, сказала артистка.

Напомним, что Оля ее муж-бизнесмен Вадим поженились в 2004 году. Супруги воспитывают двух дочерей – Машу и Алису. Отец семейства ведет непубличный образ жизни и только иногда появляется с супругой на совместных фото и светских мероприятиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из таких торжеств украинская певица Наталья Могилевская в присутствии Поляковой заигрывала с Вадимом. Бизнесмен потом неоднократно хвастался этим перед женой.

Коротко о звезде:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и комик. Родилась 17 января 1979 года. Стала лауреатом ряда музыкальных премий в Украине, включая музыкальную премию M1 2016 года. В феврале 2018 журнал "Viva" признал ее самой красивой женщиной года.