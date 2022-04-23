Ведущая японского ТВ расплакалась в прямом эфире, рассказывая о награждении Путиным бучанских палачей. Видео

В Японии телеведущая Юмико Мацуо не смогла сдержать слез, рассказывая, как российский диктатор Владимир Путин наградил военнослужащих 64-ой мотострелковой бригады. Эти военные зверствовали в Буче под Киевом, убивая и пытая людей.

Японка расплакалась прямо в прямом эфире. Соответствующее видео опубликовал блогер Роман Шрайк на своем канале в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что девушке было сложно продолжать эфир – военные преступления российских оккупантов против мирного населения вызвали у нее слезы.

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Юмико также сказала, что ее очень беспокоит судьба женщин, детей и пожилых людей, которые вынуждены прятаться от войск России в подвале завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе.

"Японская телеведущая расплакалась в эфире, рассказывая о награждении Путиным "палачей Бучи" и о людях, сидящих под бомбежками в Мариуполе", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин дал почетное звание "за массовый героизм" 64-й бригаде насильников и убийц, побывавших в Буче. Именно эта бригада, по словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины отметилась наибольшей жестокостью по отношению к мирным жителям Киевщины.

ВСУ оперативно идентифицировали отдельных военных из РФ, причастных к зверствам в Буче. Также в сети распространили фото этих оккупантов-бурят и их командира.

Журналисты установили некоторых захватчиков, причастных к зверским пыткам и убийствам мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Большинство этих россиян, которые насиловали женщин, издевались над мужчинами, сжигали тела погибших и живых, на родине в РФ имеют жен и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ разгромили оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригады российской оккупационной армии. Это та самая бригада, которая совершила больше всего жестоких преступлений против мирных украинцев в Буче.