Муж MamaRika – о первой неделе отцовства: ожидание отличается от реальности

Муж украинской певицы MamaRika Сергей Середа, который не так давно впервые стал отцом, признался, что ожидание от родительства значительно отличалось от реальности. Артист заявил, что первая неделя с малышом им с супругой далась не легко, но родительская радость "перекрывает такие мелочи".

Так, по словам Середы, он и певица очень сильно хотели ребенка и подходили к вопросу рождения ответственно. Звездная пара знала, на что идут, и даже несмотря на отсутствие сна, нехватки времени на себя, они все равно счастливы, говорил Сергей для "Нового канала".

"Каждая семья – это отдельный случай, но как бы нам ни было трудно, одна его улыбка или какая-то гримаса – и мы снова готовы рваться в бой, полны сил, и можем не спать еще сутки. Важный момент: мы очень сильно хотели ребенка и подходили к вопросу рождения ответственно, знали, на что идем, потому радость отцовства с лихвой перекрывает такие мелочи, как недосыпание, недоедание и другие", – признавался артист.

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Кроме того, муж певицы также разоблачил миф о том, что к родительству подготовиться невозможно. Он заявил, что если не узнавать информацию на тему рождения и ухода за ребенком, то после появления на свет малыша у родителей будет большой стресс.

"Если не читать никакой литературы и не смотреть видео на тему рождения и ухода за ребенком, то для тебя, как для родителя, это будет большой стресс, чем если ты попытаешься почерпнуть хоть какие-то знания. Пускай в будущем они тебе и не пригодятся", – рассказывал звезда.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

MamaRika дважды входила в список самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MamaRika похвасталась фигурой спустя неделю после родов. Артистка опубликовала два снимка: на первом фото певица позирует еще беременной в бежевом белье, а на втором она – спустя неделю после родов.