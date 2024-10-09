'Можно говорить об измене': вдовец Нины Матвиенко назвал истинную причину разрыва после 50 лет брака и рассказал о свадьбе по расчету

Через год после смерти "Цветка души" Нины Матвиенко ее вдовец, Петр Гончар впервые раскрыл, почему на самом деле супруги разошлись после 50 лет брака. По словам мужчины, он самостоятельно принял это сложное решение, когда в их жизни началась полная стабильность, а все дети выросли.

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Об этом Петр рассказал в ток-шоу "Говорить вся країна". Вдовец признался, что между ним и Ниной Митрофановной была любовь, поэтому даже после разрыва они общались друг с другом.

Петр Гончар вспоминает, что покорить сердце легендарной исполнительницы ему было очень сложно. Он влюбился в уникальный голос "цветка души", однако для того чтобы получить внимание от звезды, ему пришлось добиваться ее три года.

"Женились мы по расчету. Так, влюбились друг в друга, а свадьба состоялась по расчету. В хоре давали квартиры. Я как раз пришел в отпуск из армии, а она говорит, что здесь такая ситуация, хочешь – женись", – рассказал вдовец .

По словам Петра, их семейная жизнь была по-настоящему счастливой. Он отметил, что вместе с Ниной Матвиенко делал все возможное, чтобы воплощать мечты в реальность. Мужчина вспоминает, что иногда в их отношениях присутствовала и ревность. Артистка имела большое количество фанатов, а он со своей стороны "любил красоту". Однако, несмотря на большое количество положительных моментов, он в какой-то момент решил жить отдельно от избранницы.

"Когда уже все было сделано, дети выросли, появились внуки, где и за что жить, я принял решение уйти. Я сделал это эгоистично и извинялся перед ней. Первые годы мы конфликтовали на этом уровне, а затем смирились и общались. Я потом понял, что для нее это была боль. Здесь можно говорить об измене, потому что когда ты ушел, это уже измена", – поделился мыслями Петр.

Вдовец артистки вспоминает, что, несмотря на сложную ситуацию, Нина Матвиенко продолжала заботиться о нем. Певица помогла избраннику восстановиться после операции, а затем они снова начали жить одной семьей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын-священнослужитель Нины Матвиенко рассказал о ее последнем дне жизни.

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