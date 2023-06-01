'Можешь пос**ать': вооруженный мужчина устроил скандал с Раминой из-за ее неправильной парковки. Видео

Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай попала в неприятную ситуацию на Подоле в Киеве во время воздушной тревоги. Интервьюерша неправильно припарковалась, из-за чего на нее набросился вооруженный мужчина с нецензурными угрозами.

Видео дня

Свидетели происшествия вынуждены были держать его за руки. Видео появилось на странице Рамины в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских", – прокомментировала инцидент звезда.

По словам блогерши, она припарковалась очень близко к пешеходной зоне, за что уплатила штраф и быстро забрала авто. Когда водитель эвакуатора готов был отдать транспортное средство владелице, у нее завязался неприятный диалог с мужчиной, представившимся Игорем Князем.

Он в агрессивной манере отвечал блогерше, после чего пошел к своему автомобилю. Мужчина вел себя развязно и неустойчиво стоял на ногах, из-за чего интервьюерша назвала его "бухим".

"Вы правила знаете, как правильно машину ставить? Слушай, рот закрой, бухая. У меня могут только пос**ать, поняла? Ты можешь у меня пос**ать. Будешь-будешь", – заявил мужчина.

Просматривая видео с места событий, Рамина заметила, что у "Игоря Князя" было оружие, как и у людей, молча наблюдавших за его наглым поведением. Ролик распространился в сети, где некоторые пользователи якобы узнали "героя". По информации Telegram-каналов, он занимался рэкетом и имеет связи, которые, по непроверенным данным, помогают ему избегать наказания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Рамина Эсхакзай нарвалась на хейт украинцев из-за интервью с бывшим зеком, пленным бойцом ЧВК "Вагнер". Подробнее о скандале – читайте по ссылке.

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