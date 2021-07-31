Мозговая рассказала подробности смерти отца: умер на моих руках

Украинский продюсер 47-летняя Алена Мозговая рассказала о последнем дне жизни своего отца, украинского певца и композитора Николая Мозгового, который скончался в 2010 году от остановки сердца. Знаменитость поделилась воспоминаниями и призналась, что артист скончался у нее на руках.

Так, по словам Мозговой, за несколько месяцев до смерти отца она проводила с ним много времени. На странице в Facebook Алена вспомнила, как 11 лет назад провела один месяц лета с семьей в родительском доме

"11 лет назад была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно. Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто не разговаривали всю жизнь... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним", – вспомнила звезда.

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Также Мозговая вспомнила и о том дне, когда не стало отца. Так, по словам артистки, накануне смерти вечером Николай лег раньше времени спать, объяснив тем, что очень устал. А утром певца не стало.

"С утра я услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!". Дальше все, как в худшем кошмаре: мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести дыхание и сердце, потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики...Он умер на моих руках, я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир. В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи, с которыми он всю жизнь боролся и с которыми просто не мог смириться", – завершила Мозговая.

Напомним, Николай Мозговой – украинский эстрадный певец, композитор, народный артист Украины, который скончался 30 июля 2010 года от остановки сердца. Артист стал известный благодаря таким композициям: "Край, мій рідний край", "Минає день, минає ніч", "Знов я у гори іду", "Зачаровані слова".

Коротко о знаменитости:

Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер. Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

На сегодняшний день Мозговая продюсирует популярного украинского певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Мозговая похвасталась помолодевшим мужем. Знаменитость показала своего супруга 38-летнего Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода) с новой стрижкой.