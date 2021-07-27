47-летняя Алена Мозговая похвасталась помолодевшим мужем. Фото

Украинский продюсер 47-летняя Алена Мозговая поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своего супруга 38-летнего Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода) с новой стрижкой. Знаменитость отметила, что ее возлюбленный снова выглядит на 18 лет.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Мозговая также открыла секрет своего мужа, как выглядеть моложе. По ее словам, это связано с новой прической, отсутствием в жизни сигарет, алкоголя и зависти.

Кроме того, нужно правильно питаться, тренироваться, каждый день бегать, узнавать себя и бесконечно любить жизнь.

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"Горжусь тобой, Дэвид, и очень тебе благодарна, для тебя этот месяц также был ой какой непростой. Ты мой мотиватор, мое вдохновение и любовь. И так, еще один жизненный "экзамен" мы с тобой сдали, идем дальше", – добавила продюсер.

Пользователи сети оценили внешний вид супруга Мозговой. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Молодцы! Так держать", "Дай Бог вам здоровья, счастья и благополучия вашей замечательной семье!", "Крепкого здоровья вашей семье", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Алена Мозговая – украинский музыкальный продюсер, также она является дочерью легендарного народного артиста Украины Николая Мозгового.

Она была одним из организаторов и основателей культового украинского фестиваля "Песня года". Также знаменитость участвовала в продюсировании украинских версий проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка".

На сегодняшний день Мозговая продюсирует популярного украинского певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрода).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский продюсер Алена Мозговая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала новый образ. Знаменитость перекрасила волосы в более светлый оттенок.