'Моя родная кровь на Аллее Славы': звезда 'Крепостной' рассказала о гибели близкого человека на войне. Фото и видео

Известная украинская актриса Анна Сагайдачная рассказала поклонникам трагическое известие – на войне, защищая родину от российских оккупантов, погиб ее родной дядя. Мужчина был родным братом мамы знаменитости. 23 октября он должен был праздновать свое 50-летие.

Звезда сериала "Крепостная" обнародовала фото с дядей, а также видео из Аллеи Славы, где похоронены украинские герои, среди которых теперь и близкий ей человек. Кадрамы и воспоминаниями о погибшем защитнике Сагайдачная поделилась на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Артистка показала теплое семейное фото с дядей, на котором тот позирует в военной форме. Снимок был сделан летом этого года, примерно за три месяца до того, как в их семье произошло горе.

Видео дня

После этого Сагайдачная показала уже кадр с кладбища, на котором фотография ее дяди объята черной лентой. Ефремов Игорь Александрович героически погиб в бою с оккупантами 4 октября.

"Между этими фото разница меньше трех месяцев… Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры Героев. Моему сыну 4 года – я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой. Ты так боялся идти на войну, но на поле боя был самым смелым, твой сослуживец рассказал, что в штурмах ты шел в первой двойке – ты нам этого не говорил... И ты возвращался живым. Ты и твои собратья погибли от рук предателя. Ты был хорошим человеком и жил свою совершенно простую жизнь. А хоронили мы тебя всем городом, как настоящего Героя", – в последний раз обратилась к своему близкому человеку Анна.

Ранее актриса также показала несколько жуткое и одновременно щемящее видео с места захоронения дяди. Она подписала: "Моя родная кровь теперь на Аллее Славы".

Как писал OBOZ.UA ранее, известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев после 24 февраля стал пресс-офицером 206 батальона ТРО, а затем начальником службы по связям с общественностью 241-й отдельной бригады ВСУ. Его командиром был легендарный украинский военный, "киборг", защищавший Донецкий аэропорт, Виталий Баранов. 8 октября Герой ушел из жизни, а Сеитаблаев посвятил ему трогательный пост.

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