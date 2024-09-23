'Моя мама – кандидат технических наук'. Украинка с крупнейшими в мире скулами откровенно рассказала о своей семье

Обладательница крупнейших в мире скул Анастасия Покрищук рассказала, как родные относятся к ее внешности, которая является результатом неоднократных хирургических вмешательств. По словам блогера, первые пластические операции она начала делать в таком возрасте, когда уже не требовалось согласие родных.

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Также королева пластики призналась, кого из близких считает самым родным человеком. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Анастасия говорит, что ее родные спокойно воспринимают ее изменения во внешности: "Вообще не было никаких проблем. Кроме того, я начала меняться уже в взрослом возрасте. Кто мне мог что-то запретить?"

Ранее на своей странице в соцсети блогер время от времени выкладывала шутливые замечания относительно своей нестандартности со стороны бабушки. В частности, о том, как бабушка все время забывала, что огромные скулы внучки – это результат операции. "А что ты ешь, что у тебя такие скулы? Надо сходить к врачу. Сколько времени уже не проходит!" – советовала бабушка. "Она у меня очень веселая, – улыбается Анастасия. – К сожалению, год назад мы с ней попрощались. Ей было 96, а начала ее снимать в 90". В свое время женщина руководила, по словам Насти, крупным торговым предприятием.

"Самые теплые отношения у меня все же с мамой, – продолжает блогера. – Она очень грамотная, разбирается не только в своей профессии, а во всем вообще. Преподаватель высшей математики, кандидат технических наук. Интересно, что для меня точные науки – это просто катастрофа, – улыбается Анастасия. – Два плюс два – это шесть".

Сейчас Анастасия живет вместе с мамой в частном семейном доме в одном из районов Киева: "С ней очень классно. Учитывает ли мама замечания кого-то из друзей или родственников по поводу моей непохожести на других? Я вообще себе не представляю, чтобы моя мама с кем-то меня обсуждала. Это невозможно вообще. Она сама бы это считала неуважением, потому что очень порядочная и интеллигентная".

К слову, фотографии с мамой Анастасия Покрищук не обнародует в соцсети. На странице Instagram блогера можно увидеть всего несколько снимков женщины, однако ее лицо прикрыто. В комментарии к одному из фото Анастасия отметила, что приехала вместе с мамой в Турцию. Мол, та будет проходить комплексное медицинское обследование.

Полное интервью с Анастасией Покрищук читайте на OBOZ.UA завтра, 24 сентября.

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