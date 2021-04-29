Моргенштерн – после отмены концертов в Украине: обожаю, самые сексуальные с**ки. Фото

Российский рэпер Моргенштерн, которого Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны, расстроился из-за отмены концертов и заявил, что в Украине "самые бешенные фанаты и сексуальные с**ки".

Соотвествующая публикация появилась на его странице в Instagram. Исполнитель добавил, что надеется на то, что рано или поздно его концерт все-таки состоится в Украине (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Украина, я вас обожаю! Всегда об этом говорил и буду говорить! Самые бешенные фанаты и сексуальные с**ки! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются, и мы с вами разорвем стадион! Мы братья", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что Моргенштерн собрался с концертами в Украину. Выступление россиянина афишировал сервис по продаже билетов kontramarka.ua. Шла речь о концертах в Киеве, Харькове и Запорожье в начале июня.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинский политик и общественный деятель Соломия Бобровская обратилась в Службу безопасности Украины, а также в Государственную пограничную службу с просьбой запретить въезд в страну российскому исполнителю Хабибу Шарипову. Известно, что в середине мая у него должен состояться концерт в Киеве.