Монро бранью ответила на вопрос о своей второй половинке и призналась, о чем сожалеет

Украинская трансгендерная певица Дива Монро, она же Неугомонная Монро и Монритта, ответила на вопросы подписчиков о своей "второй половинке" с бранью. Артистке очень не понравилось, что ее поклонники романтизируют отношения и не признают в звезде целостную личность.

Она также призналась, о чем сожалеет в своей жизни. Ответы появились в Instagram Монро (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Звезда назвала тех, кто романтизирует отношения и верит во вторые половинки "незрелыми личностями". По мнению певицы, понятие о "половинках" придумали для поэзии.

"Вот мы снова романтизируем отношения, а это признак незрелой личности. Не помню, откуда этот бред о половинках. Наверное, какой-то п*здострадальческий поэт придумал, но человек – это целостная личность, которая стремится спариваться. То есть создавать союзы, основываясь на сексуальном влечении и желаниях размножаться, чувствовать себя в безопасности, беспокоиться, защищать и дальше по списку ваших потребностей", – написала украинка.

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Позже она добавила, что на данном этапе жизни хочет новую косметику и не думает об отношениях и семье.

Монро также поделилась, что ей не пришлось открывать душу своим родным и друзьям в юности, ведь они догадались об ориентации звезды.

"Единственное, я долго не признавала свою трансгендерность. Это х**ня. Но сейчас все хорошо", – резюмировала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка считает феминизм и ЛГБТ-сообщество – признаками "нездорового" украинского общества, негативно влияющих на рост популяции людей наравне с войной и эпидемией. Монро решила ответить и подбирать слов не стала.

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