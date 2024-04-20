Моника Белуччи появилась на обложке Elle Spain: 59-летнюю актрису назвали самой очаровательной женщиной века

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи украсила обложку майского выпуска глянца Elle Spain. 59-летняя манекенщица в элегантных образах позировала в студии, искренне улыбаясь.

В комментариях в Instagram звезду назвали "самой очаровательной женщиной века". Посты с фото и видео Моники Белуччи набрали десятки тысяч лайков.

На первом кадре актриса в черном платье с открытыми плечами соблазнительно отвела грудь вперед, прикрыв глаза. Ее темные волосы были уложены в легкие локоны, а лицо украшал вечерний макияж.

На другом фото звезда позировала в пальто, улыбаясь объективу. Образ дополнили золотые украшения на шее и руках Белуччи.

Elle также опубликовал атмосферное видео, как происходила съемка. На этих кадрах можно рассмотреть, что артистка одела элегантное платье в пол, которое подчеркнуло формы модели и открыло декольте.

В комментариях читатели журнала полностью одобрили выбор модели для обложки, осыпав ее комплиментами.

"Самая элегантная, самая очаровательная и прекрасная женщина века. Непревзойденная аура и красота", "Шикарно позирует", "Какая красивая женщина, потрясающие фотографии", – написали під фото.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Моника Белуччи украсила обложку нового арабского номера Vogue. Редакция назвала 59-летнюю звезду "вечной музой" и "самой сексуальной женщиной в мире".

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