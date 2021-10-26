57-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в роскошном платье с декольте. Фото

57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила поклонников новым элегантным образом. Звезда опубликовала фото с мероприятия Cartier, куда пришла в черном платье с глубоким декольте, и получила множество комплиментов от пользователей сети.

Снимок из Парижа знаменитость обнародовала на своей странице в Instagram. На ужине Беллуччи появилась в шикарном наряде от Chanel с открытыми плечами.

Платье было обшито серебристыми украшениями, а верхние пуговицы женщина расстегнула, привлекая внимание к своим формам.

Макияж звезды был сдержанным, но с акцентом на глаза, которые визажист подчеркнул темными насыщенными тенями. Волосы Беллуччи были лишь немного завиты, а образ дополняло шикарное колье с драгоценными камнями.

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Фанаты кинозвезды оставили под снимком почти 300 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

Подписчики назвали женщину красавицей, королевой и "настоящей девушкой Бонда". Многие отметили, что с годами внешность Беллуччи не меняется и она становится все более изысканной.

"Хотела бы и я выглядеть так круто", – написала под фотографией одна из подписчиц актрисы.

Напомним, что свое 57-летие знаменитость отметила 30 сентября.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи родилась в 1964 году в небольшом городке Читта (Италия).Получила высшее образование на юридическом факультете в Университет Перуджии. Все время учебы она подрабатывала моделью.

В 1990 году дебютировала в эпизодических ролях в фильмах "Жизнь с сыновьями", "Бандиты", "Злоупотребление".

Через два года снялась в фильме "Дракула", где сыграла одну из главных ролей. После этого фильма Белуччи стали поступать предложения о съемках из многих киностудий Европы и Америки.

В 2004 году заняла первое место среди сотни самых красивых женщин мира по мнению Ask Men’s.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 17-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель посетила показ новой коллекции бренда Dior в Париже в элегантном костюме, который подчеркнул ее изящную фигуру.