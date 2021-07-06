Моника Беллуччи появилась на обложке Vogue со своей 16-летней дочерью. Фото

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вместе со своей 16-летней дочерью снялась для обложки Vogue. Мама и дочь позировали на снимках в одинаковых нарядах.

Кадры с фотосессии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На 56-летней актрисе и 16-летней Деве Кассель были атласные платья бренда Dolce & Gabbana и колготки черного цвета (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Моника Беллуччи убрала волосы назад, тогда как ее дочь позировала с длинной косой. Также они дополнили образы выразительным макияжем глаз и аксессуарами.

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Автором снимков является итальянский фотограф Паоло Роверси (Paolo Roversi), который за свою карьеру успел посотрудничать с известными моделями, среди которых Наталья Водянова и Кейт Мосс, актрисы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и другие.

"Боже, это невероятно красиво", "Королевы", "Дочь вся в маму", "Потрясающие мама и дочка", "У меня нет слов! Вы обе очаровательны", – выразили свое восхищение фанаты в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – популярная итальянская актриса и модель. Слава и любовь зрителей пришли к ней после съемок в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" и многих других.

Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 56-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Знаменитость поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ.