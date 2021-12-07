Моника Беллуччи показала идеальную фигуру в облегающем платье с декольте и призналась, почему не боится старости

Итальянская модель и актриса Моника Беллуччи опубликовала фотосессию в облегающем платье с глубоким декольте и рассказала, почему в свои 57 лет не волнуется о морщинах и других признаках старения. Звезда фильма "007 Спектр" принимает свой возраст и не хочет меняться.

Об этом она рассказала в интервью изданию Sunday Times Style, а фотографиями, сделанными для журнала, поделилась в своем Instagram. Фанатам понравилась откровенность звезды, поэтому они засыпали ее одобрительными отзывами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актриса позировала в бежевом макси-платье, лежа на кожаном диване. Ее волосы были собраны в небрежный пучок, а пышную грудь подчеркивал V-образный вырез.

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Фотосессию она приурочила к разговору с журналистами о своем возрасте и неизбежном старении. Модель призналась, что не переживает из-за морщин и лишних килограммов, ведь с детства полюбила свои формы.

"Я не одержима весом. Я всегда была пышной женщиной, никогда не была худой. Такова моя природа", – рассказала она.

Несмотря на то, что Моника иногда занимается пилатесом, в ее рационе преобладают макаронные изделия и натуральное вино. Пока большинство знаменитостей в возрасте ложатся под нож хирурга и истощают себя диетами, итальянка наслаждается жизнью.

"Когда ты очень молод, у тебя есть то, что во Франции называют la beauté du diable – красота дьявола. Это красота молодости, красота биологического момента жизни. А жизнь продолжается. Статура стареет, и мы не должны с этим бороться. Мы ничего не можем сделать. В то же время нам повезло, потому что если мы стареем, значит у нас долгая жизнь", – сказала артистка.

Коротко о звезде:

Моника Беллуччи – итальянская актриса и модель. В 1990 году она дебютировала в сериале "Взрослые дети". В марте 2009 года награждена премией World Actress Award на церемонии Women's World Awards. В 2015 году Моника снялась в 24-м фильме "007 Спектр" из серии "Бондианы".

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь Моники Дева поразила фанатов на модном показе в Париже. Ее называют копией матери в молодости.