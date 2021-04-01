MONATIK впервые показал лица сыновей и кадры со свадьбы в новом клипе

Юля Ухина Люди 10:27, 1.04.2021 Обновлено: 10:31, 1.04.2021

Украинский исполнитель MONATIK (Дмитрий Монатик) в день своего рождения, 1 апреля, презентовал главный саундтрек к документальному фильму "Вечно танцующий человек" – "Ресницы безопасности" и клип на него.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артиста. В нем знаменитость впервые показал лица своих детей – Данила и Платона, видеозапись, как он забирал сыновей из роддома, памятные кадры свадьбы со своей возлюбленной Ириной и другие, очень личные моменты жизни (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

MONATIK показал архивное фото с сыном
скриншот с видео
MONATIK впервые показал лица сыновей
скриншот с видео
MONATIK впервые показал лица сыновей
скриншот с видео
MONATIK показал кадры со свадьбы с Ириной
скриншот с видео
MONATIK с супругой Ириной
скриншот с видео

Также в работе "Ресницы безопасности" показаны архивные кадры из детства и молодости знаменитости, а также его творческий путь.

MONATIK в молодости
скриншот с видео

Режиссером "Ресницы безопасности" выступил Артем Григорян, который более 5 лет провел в путешествиях по гастролям вместе с командой музыканта, запечатлел самые знаковые события из жизни MONATIK.

"Ресницы безопасности" – это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели... Мы решили сделать на нее видеоработу. Она состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира", – прокомментировал артист.

MONATIK показал архивные кадры
скриншот с видео
MONATIK презентовал саундтрек "Ресницы безопасности"
скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MONATIK впервые рассказал, как сделал предложение своей избраннице Ирине. Так, он признался, что устроил романтический ужин для любимой на одной из крыш Киева.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Баканов подтвердил, что СБУ знает о российском паспорте победившего на довыборах в Раду Аксенова

Знакомые рассказали подробности об убитой во Львове студентке-отличнице

Меркель и Макрон призвали Путина прекратить огонь на Донбассе: в заявлении Кремля об этом не упомянули

Украина ввела новые санкции против России: что попало под запрет

"Слуга" Колесник оправдалась в соцсети за желание "свалить из страны", но потом удалила пост