Монатик с женой засветили парные тату

Супруга украинского певца, танцора и композитора Дмитрия Монатика Ирина показала публике одинаковые татуировки с мужем. Перманентные рисунки нанесены на шеях пары.

На своей страничке в Instagram жена звезды опубликовала яркое фото с отдыха на Мальдивах (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы). Звездная чета предстала в кадре целующейся и продемонстрировала свои парные татуировки в виде знака бесконечности.

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Они позировали на фоне Индийского океана в солнцезащитных очках. Дмитрий засветил на снимке голый торс, а его супруга – зеленый слитный купальник и разноцветное колье с буквами, которые в итоге сложились в слово "Amore".

"Любовь обязательно спасет мир. Amore mio @monatik_official", – подписала снимок Ирина.

Коротко о знаменитости:

MONATIK (Дмитрий Сергеевич Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор песен. По образованию – юрист. Был участником талант-шоу и танцевальных проектов "Х-Фактор", "Танцуют все", "Звездный ринг", а также судьей проекта "Танцуют все" и звездным тренером в проекте "Голос. Дети" в 2016 и 2017 годах и в 2019 году тренером в шоу "Голос страны". Пять раз получил премии M1 Music Awards, два раза премию YUNA, премию "Телетриумф", был награжден в двух номинациях Elle Digital Awards, и стал победителем в одной из номинаций "VIVA! Самые красивые".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Монатик показал публике редкие фото своих детей. Он опубликовал кадры 6-летнего Даниила и 4-летнего Платона.