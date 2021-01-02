Монатик, Лорак, Кароль: какие звезды выступали на новогодних шоу

Несмотря на пандемию коронавируса, большинство знаменитостей все же выступили со своими хитами на новогодних шоу. Исполнив свои хиты в России, такие звезды как Ани Лорак, Светлана Лобода и София Ротару, отправились в Украину для съемок новогодних шоу.

В этом году украинские телеканалы подготовили особенную программу передач. Зрителей ждали как юмористические шоу, так и музыкальные концерты при участии любимых исполнителей. Так, в ТОП шоу попали: "Дизель шоу" на канале "ICTV", "Вечерний квартал на канале "1+1", "Новогодняя ночь на канале Украина", "Место встречи. Новый год" на канале Интер".

К примеру, новогодняя концертная программа "Дизель шоу" выиграла у "Вечернего Квартал" в рейтинге просмотров в новогоднюю ночь. Кроме того, представители "Дизель Студио" отметили, что построили свое шоу исключительно на своем юморе и патриотически настроенной части украинской эстрады. Так, на шоу выступили такие артисты: Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Оля Полякова, группы ТНМК и Антитіла, Генадий Ветер, группы СКАЙ и Freedom Jazz, певица YAGODA.

Смотреть все выпуски новогоднего концерта "Дизель шоу":

А вот юмористическую концертную программу "Вечерний Квартал" смотрели в этом году меньше, чем в предыдущие. Так, в новогоднем шоу спели: София Ротару, Надя Дорофеева, MONATIK, Вопли Видоплясова, MOZGI, Тина Кароль, Наталья Могилевская.

Смотреть онлайн концертную программу "Вечерний Квартал":

В новогоднее шоу "Место встречи. Новый год" на канале Интер пригласили выступить украинских артистов, которые уже длительное время проживают в России. Так, спели песни в честь Нового года дуэт "Анна-Мария", Ани Лорак, Loboda, Таисия Повалий, Макс Барских. Также появились на сцене: Андрей Кравчук, Ольга Ракицкая, Вадим Олейник, Козловский, София Ротару, Олег Винник, Ирина Билык, Monatik, Злата Огневич, Влад Сытник, Владимир Гришко, Виталий Козловский, Мила Нитич, Светлана Тарабарова

"Новогодняя ночь на канале Украина" показало праздничное шоу, которое вели Оля Полякова и Владимир Остапчук. Исполнили свои хиты на сцене: Verka Serduchka, Олег Винник, Леся Нікітюк, THE HARDKISS, MONATIK, Сергій Бабкін, Анатолий Анатолич, DOROFEEVA, DZIDZIO, Макс Барских, Оля Полякова, GROSU, Олег Кензов, Tayanna, NK, DANTES, ALEKSEEV, Наталья Могилевская, Санта Димопулос, Jerry Heil, НЕАНГЕЛЫ, Артем Пивоваров, Оля Полякова, MOZGI, Злата Огневич, KADNAY, Даша Астафьева, KAZKA.

Смотреть онлайн "Новогоднюю ночь на канале Украина":

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