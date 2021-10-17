"Люди думают, что он мой сын": как живет 34-летняя женщина с молодым парнем. Фото

34-летняя Джанин Адамсон из Саутгемптона (графство Хэмпшир, Англия), которая встречается с 24-летним бывшим соседом Оуэном Раунделлом-Принсом, заявила: иногда незнакомцы воспринимают ее и возлюбленного как маму и сына. Пара начала встречаться в марте 2020 года, и женщина уже ждет первого ребенка от Оуэна.

Как передает Mirror, Джанин работает фитнес-инструктором. У нее уже есть двое детей от предыдущих отношений: 16-летний Брэдли и 10-летняя Мэйзи.

Ее новый 24-летний парень "потрясающе хорошо" ведет себя с ее детьми, заявила Джанин.

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По ее словам, в интернете многие люди осуждают отношения с такой разницей в возрасте. Так, комментаторы пишут, что женщина "заманила" своего кавалера в ловушку или держит его "в заложниках". Внимания на это жительница Великобритании пытается не обращать.

Тем не менее Джанин призналась, что иногда ругает Оуэна за те же проступки, что и своего сына-подростка. К примеру, за игру на PlayStation сутками.

"Он полупрофессиональный футболист и любит играть на PlayStation. А если он решит погулять со своими товарищами – то я не хочу быть не дома до трех часов ночи. Поэтому он может делать то, что он хочет, а я буду спать в одиночестве и его ждать", – рассказала женщина.

Преимуществами отношений с большой разницей в возрасте она назвала то, что чувствует себя молодой душой.

Джанин также сообщила о курьезном случае в супермаркете, когда она с Оуэном покупала алкоголь. Кассир обратилась к парню и, указывая на Джанин, спросила: "Это мама?".

"Это немного сбило меня с толку. Боюсь, что это повторится снова, и боюсь, что люди думают так, когда видят нас", – призналась женщина.

Она считает, что если люди счастливы в отношениях, то не нужно принимать близко к сердцу то, что говорят другие.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский певец и танцор Дмитрий Монатик в шестой день рождения сына Даниила показал архивное семейное видео, которое растрогало пользователей сети.