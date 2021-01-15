Молодая жена умершего создателя "Ералаша" оставила слезное послание мужу

Супруга умершего создателя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская оставила трогательное послание мужу через свою соцсеть. Она посвятила ему теплые слова и заявила, что не хочет жить без него.

Женщина до конца верила, что он выздоровеет и сможет пройти все эти испытания. Об этом Белоцерковская написала на своей странице в Intagram-stories.

"Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу... Я хочу быть с тобой... Почему? За что?" – опубликовала послание возлюбленная Грачевского.

Трогательные слова Екатерины Белоцерковской Грачевскому Скриншот

Напомним, Борис Грачевский трижды был женат. Первая жена – Галина Грачевская , пара прожила в браке почти 35 лет. У них есть сын Максим, бизнесмен, генеральный директор ОАО "Трудовые резервы", и дочь – Ксения, которая работала в "Ералаше".

Знаменитость также имеет внуков Андрея и Александру.

Вторая супруга (с мая 2010 по февраль 2014) – Анна Грачевская. Пара имеет 8-летнюю дочь Василису.

С третьей супругой 36-летней Екатериной Белоцерковской Грачевский женился в 2016 году. В апреле 2020 года у них родился сын Филипп.

С супругой Екатериной Белоцерковской Грачевский женился в 2016 году "Факты"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Борис Грачевский регулярно посещал "ДНР", а также имел студию "Ералаш" в оккупированном Крыму.