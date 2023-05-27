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Молодая жена Иракли Макацария, которая долго скрывала беременность, восхитила фанатов немалым животиком. Фото

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
1,0 т.
Молодая жена Иракли Макацария, которая долго скрывала беременность, восхитила фанатов немалым животиком. Фото

Супруга экс-героя романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария Лиза Чичуа долгое время скрывала беременность. Однако внимательные фанаты рассекретили девушку еще 14 февраля, когда бизнесмен публично поздравил свою избранницу со днем влюбленных в личном блоге. Недавно мужчина обрадовал фолловеров новостью, что он станет папой, а теперь красавица показала, как выглядит с животиком.

Видео дня

Кадры Лиза разместила в Instagram. На них она позировала без капли макияжа и в длинном обтягивающем платье нежно-розового цвета. На снимках молодая мама улыбается и демонстрирует свои новые формы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подборку фотоснимков Чичуа решила оставить без подписи, но фанаты не удержались и засыпали ее приятными словами. "Какая красивая и позитивная девушка. Желаю всего самого наилучшего. Вы просто прекрасная пара с Иракли", "Самая красивая фигура", "Легких родов тебе, красотка", "Мои поздравления, вы восхитительная семья", – читаем под публикацией.

Молодая жена Иракли Макацария, которая долго скрывала беременность, восхитила фанатов немалым животиком. Фото
Молодая жена Иракли Макацария, которая долго скрывала беременность, восхитила фанатов немалым животиком. Фото

Напомним, 23 июля 2022 года Иракли Макацария женился на Лизе. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Девушка, которая на 17 лет младше своего спутника, выбрала платье необычного дизайна, а экс-холостяк предстал в классическом черном костюме, белой рубашке и с бабочкой. Во время того, как отец на церемонии выводил красавицу к Иракли, жених не сдержался и расплакался.

Молодая жена Иракли Макацария, которая долго скрывала беременность, восхитила фанатов немалым животиком. Фото

Ранее главный герой "Холостяка" признался, что влюбился в свою жену с первого взгляда. Они встретились на мероприятии, но мужчина не подошел к ней познакомиться. Спустя несколько дней он осмелился написать девушке в Instagram.

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