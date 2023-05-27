Молодая жена Иракли Макацария, которая долго скрывала беременность, восхитила фанатов немалым животиком. Фото

Супруга экс-героя романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария Лиза Чичуа долгое время скрывала беременность. Однако внимательные фанаты рассекретили девушку еще 14 февраля, когда бизнесмен публично поздравил свою избранницу со днем влюбленных в личном блоге. Недавно мужчина обрадовал фолловеров новостью, что он станет папой, а теперь красавица показала, как выглядит с животиком.

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Кадры Лиза разместила в Instagram. На них она позировала без капли макияжа и в длинном обтягивающем платье нежно-розового цвета. На снимках молодая мама улыбается и демонстрирует свои новые формы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подборку фотоснимков Чичуа решила оставить без подписи, но фанаты не удержались и засыпали ее приятными словами. "Какая красивая и позитивная девушка. Желаю всего самого наилучшего. Вы просто прекрасная пара с Иракли", "Самая красивая фигура", "Легких родов тебе, красотка", "Мои поздравления, вы восхитительная семья", – читаем под публикацией.

Напомним, 23 июля 2022 года Иракли Макацария женился на Лизе. Влюбленные сыграли пышную грузинскую свадьбу. Девушка, которая на 17 лет младше своего спутника, выбрала платье необычного дизайна, а экс-холостяк предстал в классическом черном костюме, белой рубашке и с бабочкой. Во время того, как отец на церемонии выводил красавицу к Иракли, жених не сдержался и расплакался.

Ранее главный герой "Холостяка" признался, что влюбился в свою жену с первого взгляда. Они встретились на мероприятии, но мужчина не подошел к ней познакомиться. Спустя несколько дней он осмелился написать девушке в Instagram.

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