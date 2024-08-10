Молдаванин Дан Балан поразил Одессу украинским языком на концерте: в сети призвали брать с него пример

Певец родом из Молдовы Дан Балан, который 9 августа дал первый за период полномасштабной войны концерт в Украине, неожиданно заговорил на сцене на украинском языке. Артист признался, что только изучает его, поэтому может говорить с ошибками, однако в сети его старания очень оценили и призвали взять пример с исполнителя.

Видео дня

Уже после первого украинского слова "Одесса" публика взорвалась безумными криками. Видео с концерта стали вирусными в сети, в частности в TikTok.

В начале выступления Дан Балан анонсировал, что проведет весь концерт на украинском языке, но иногда все же возвращался к российским словам. Однако в большинстве своем он пытался разговаривать на английском языке, когда испытывал сложности с украинским.

"Одесса. Сколько эмоций в этом городе. Как вам мой украинский? Сегодня я буду говорить на этом прекрасном языке. Я еще учусь. Девушки Одессы, умеете танцевать бедрами?" – спросил артист.

Судя по видео в соцсетях, на концерте он исполнял англоязычный материал и делал вставки на украинском языке.

В сети высоко оценили уважение Дана Балана к языку страны, в которой он выступает. "Чрезвычайно приятно. Это уважение к стране, ко всем нам", "Иностранец с гордостью рассказывает, что будет разговаривать на прекрасном украинском языке", "Даже Дан выучил. Респект", "Прекрасно выходит", "Берите пример", – написали украинцы.

Вживую одесситы также одобрительно реагировали на язык певца. Некоторые из них громко кричали, а другие предлагали помочь с переводом сложных слов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дан Балан показал свое мастерство в изучении украинского языка еще до концерта, когда приглашал зрителей на выступление. Это сильно разозлило россиян, ведь они до сих пор крутят песни молдаванина на своих радио.

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