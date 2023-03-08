''Могу пожелать только мудрости'': Огневич ответила Поляковой и Ефросининой, которые обиделись и обозвали ее песни

Известная певица Злата Огневич впервые отреагировала на критику и обвинения в лицемерии от звездных подруг – ведущей Маши Ефросининой и исполнительницы Оли Поляковой. Во время одного из выпусков шоу "Дорослі дівчата" знаменитости упрекнули Огневич и назвали ее песни "г*вном", а она в ответ заявила, что была ошеломлена неприятными комментариями коллег по шоу-бизнесу.

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Певица пожелала им мудрости и намекнула, что ее пост о звездах, которые скрывались за границей, а впоследствии начали петь перед воинами, не касался Ефросининой и Поляковой. Такой комментарий раздался в интервью ЖВЛ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скандал разгорелся в начале 2023 года. Звездные подруги на своем шоу, не называя имени, обсудили известную певицу, которая саркастически поблагодарила артистов за выступления на передовой. Огневич в своем сообщении написала, что звезды, которые по пол года жили за границей, "дали отдохнуть" певцам, которые с 24 февраля 2022 года поддерживают боевой дух ВСУ.

"Эта певица каждый раз, как у нее выходит клип или песня, пишет: "Размести, пожалуйста, анонс моего клипа". Я игнорирую, потому что думаю, у человека, наверное, ума нет. Ты меня ср*ла, и повсюду ср*ш, а тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить: "У нее новый клип, пожалуйста, посмотрите, такая классная песня". Хотя песня г*вно", – сказали тогда Полякова и Ефросинина.

Злата Огневич, как и все украинцы, поняла, что речь идет о ней. Звезда заметила, что ее пост касался артистов, а она и не знала, что ведущая Маша Ефросинина – артистка.

"Когда я это увидела, я была ошеломлена. И я очень удивилась тому, что и у Оли, и у Маши почему-то в тот момент отсутствовала объективная оценка себя и объективная оценка меня. В моей stories речь шла об артистах и концертах в поддержку военных. Я не знала, что Маша Ефросинина – артистка. Но это их позиция. Они очень красивые женщины, успешные, действенные. Я могу им пожелать только мудрости", – прокомментировала скандал Огневич.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Огневич с бранью раскритиковала новый трек украинской группы BORSCH. Подробнее о скандале – читайте в материале.

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