Могилевская похвасталась концертом в Буковеле и показала обнаженное фото из Карпат

София Ковнир Люди 11:15, 15.01.2021 Обновлено: 11:23, 15.01.2021

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, несмотря на запрет в период локдауна, дала концерт в Буковеле в новогоднюю ночь. Также она отдохнула в Карпатах.

Так, артистка поделилась своими обнаженными снимками. Соответствующий пост звезда написала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Знаменитость отметила, что очень рада тому, что в новогоднюю ночь ей удалось выступить на сцене в Буковеле. По ее словам, она волновалась, что многолетняя традиция для ее коллектива может не состояться в этом году.

Кроме того, Могилевская поблагодарила курорт за возможность дать этот концерт. И добавила, что очень рада такому отдыху.

Стоит отметить, что в период локдауна в Украине действует запрет на проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Наталья Могилевская отдохнула в Карпатах
Instagram Натальи Могилевской
Могилевская наслаждается отдыхом
Instagram Натальи Могилевской

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую песню и клип под названием "Натусик". В сети поклонники бурно отреагировали на ролик артистки и многие раскритиковали ее.

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