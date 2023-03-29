''Моей ноги там не будет'': Вайкуле рассказала, что не планирует возвращаться в РФ, и вспомнила начало войны в Украине

После 24 февраля 2022 года латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле отказалась выступать и жить в России. Артистка до сих пор не может поверить, что президент РФ напал на мирных жителей Украины. По ее словам, ни один нормальный человек не воспримет эту войну и не сможет защищать Путина.

Видео дня

Вайкуле вспомнила, как чувствовала себя в первые дни после полномасштабного вторжения страны-агрессора, и поделилась своими эмоциями в эфире YouTube-канала "И грянул Грэм". Звезда считает, только один человек виновен в войне в Украине, и это – Путин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Страшная несправедливость. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, хочется просто кричать. Но это никому не поможет. Для меня это ужасная, несправедливая война. Я не могу это принять. Всем, кто со мной на эту тему начинает говорить, – я им говорю: "Не залезайте в дебри. Кто начал войну? Начал Путин. Больше ничего не надо говорить – он виноват", – сказала вокалистка.

Она вспомнила, что в первый день вторжения позвонила своему музыканту, проживающему в Киеве, чтобы поддержать его. Мужчина попрощался со звездой, а Лайма проплакала все полтора часа телефонного разговора с ним. Как отметила селебрити, тогда она не могла здраво мыслить.

"Это на уровне чувств. Когда началась война, это были только эмоции, нельзя было представить, что такое будет. Любой нормальный человек не может сейчас воспринять войну. Я молчала некоторое время. Не потому, что я не знала, что сказать, а потому, что я не могла говорить, я была не форме. Я поговорила с музыкантом, который живет в Киеве. Я не знала, какие слова подобрать, чтобы его утешить", – призналась знаменитость.

Также 68-летняя звезда вспомнила об аннексированном Крыму и подчеркнула, что она не собирается возвращаться в Россию до тех пор, пока государство не признает свою вину в совершенных преступлениях. "Я ни разу не была в (аннексированном) Крыму. И так же это связано с Россией – пока Россия не признает, что она неправа, моей ноги там не будет", – резюмировала Вайкуле.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле отказалась поздравлять свою аудиторию с Новым годом на русском языке. Несмотря на то, что большая часть ее подписчиков – россияне, она обратилась к ним на родном латышском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!