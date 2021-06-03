Модные цвета 2021 в образах Зеленской, Каменских и других знаменитостей. Фото

В этом сезоне появилось много новых трендовых расцветок, которые нужно добавить в летний гардероб. Самыми модными цветами стали все оттенки зеленого и голубого, а знаменитости уже успели их полюбить.

Украинские и иностранные звезды вместе со стилистами пристально следят за обновлениями в мире моды. OBOZREVATEL собрал известных модниц, которые уже используют трендовые цвета в своих образах.

Белла Хаддит позирует у бассейна в коричневом купальнике и юбке трендового травяного оттенка. Также модель выбрала яркую сумку лаймового цвета.

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Украинские звезды все чаще выбирают изумрудный цвет, ведь он подходит почти всем девушкам. Певица Надя Дорофеева дополнила зеленой сумкой черный наряд.

Кайли Дженнер не боится экспериментировать. Звезда надела мини-платье яркого зеленого оттенка, а также выбрала кислотную сумку.

Модель Хейли Бибер украсила спортивный костюм изумрудным жилетом и сумкой. С яркими акцентами образ выглядит привлекательнее.

Зеленая шуба из экомеха стала главным акцентом в образе солистки группы Go_A на Евровидении 2021 года.

Все оттенки голубого: от темно-синего до небесного, являются трендовыми в 2021 году. Певица NK сняла клип на песню "Девочки рулят", где много участниц были в оверсайз платьях светло-голубого цвета.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила художника Ивана Марчука с днем рождения в темно-синем костюме с жакетом и брюками свободного кроя.

Ведущая Маша Ефросинина выбрала яркий образ голубого цвета, который очень подходит брюнеткам.

Телеведущая Катя Осадчая объединила в образе нежно-голубой оттенок с базовым бежевым.

Яркий голубой оверсайз жакет стал главным акцентом образа телеведущей Леси Никитюк.

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