Модели плюс-сайз без фотошопа: как выглядят звезды в реальной жизни. Фото

Многие известные модели плюс-сайз хоть и любят свои пышные формы, но все же иногда прибегают к использованию фотошопа. Они стараются убрать лишнее на фотографии, но в жизни папарацци ловят звезд и показывают, как они выглядят на самом деле.

Среди них – Эшли Грэм, Фелисити Хейворд, Джордан Вудс и другие. OBOZREVATEL собрал фото популярных моделей плюс-сайз и покажет, как они выглядят в реальности (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

Наиболее известна как модель для "plus-size"-журнала Lane Bryant. Она появлялась на обложке журнала Elle Quebec, а также в модных журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. Кроме того, она снялась для нескольких Леви-кампаний.

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Британская фотомодель плюс-сайз является первопроходцем в мире "пышного" английского моделинга.

Является американской моделью, блоггером и визажистом размера плюс-сайз из Лос-Анджелеса.

Молодая американская plus size модель. Она известна своей ролью в реалити-шоу "Жизнь Кайли" и своими видео на YouTube.

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян".

Английская манекенщица и фотомодель. Также является главным редактором сайта Runway Riot – источника информации о гламуре для женщин всех форм и размеров.

Российская модель и фотоблогерша в Instagram. Известна как "русская Ким Кардашьян".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российская Instagram-блогер с ником barbie90_60_90, которая демонстрирует на своей странице пикантные кадры с "идеальными формами", попала в скандал. В соцсетях слили ее реальное фото в купальнике без фотошопа.