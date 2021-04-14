Модели анонимно поделились, сколько можно заработать на эскорте

Девушки, которые работают в эскорт-бизнесе, рассказали, что за один день зарубежной вечеринки можно заработать от 500 долларов до нескольких тысяч. По их словам, эскорт – это не всегда секс, а встреча с продолжением – по соглашению сторон и за отдельную доплату.

А вот козырными называют тусовки с шейхами в Арабских Эмиратах, потому что там "хорошо платят". Как заявила модель Елена Башаева в интервью изданию "Сегодня", голые девушки на балконе в Дубае испортили репутацию украинок на весь мир, ведь их и так считают легкодоступными.

Чем отличается работа модели по контракту от эскорт-услуг

Интернет пестрит предложениями работы в эскорте в Дубае. Проживание в люкс-апартаментах, среди преимуществ – удовольствие, а заработок – 10 тысяч долларов плюс бонусы.

Как сообщила Башаева, которая работает моделью по контракту, она сотрудничает только с проверенными агентствами, чтобы не попасть впросак. За три месяца получает от 300 до 1,5 тысяч долларов.

Украинская модель Елена Башаева Скриншот

По словам девушки, туда, куда она едет, все проверено и она никогда не полетит, где, возможно, есть незнакомые люди или непонятные контракты.

По поводу скандала с голыми украинками в ОАЭ модель отметила, что, вероятно, девушкам сказали, что их лиц не будет видно и поэтому они подумали, что ничего страшного в этом нет.

Голые украинки на фотосессии в Дубае Скриншот

Башаева подчеркнула, что не раз сталкивалась с тем, что украинских девушек за рубежом считают легкодоступными.

"Когда приезжаешь за границу, и если узнают, что ты модель, особенно из Украины, тогда все думают, что ты девушка легкого поведения. Тебе просто покажи деньги и ты уже побежишь", –добавила девушка.

Она подытожила, что эскорт – это не проституция. По ее мнению, за то, что вы "едете, сидите общаетесь с людьми, вас там 20 человек, вы поужинали и поехали домой – это не проституция, а просто общение".

Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин в окружении девушек Facebook/Виталий Гречин

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: