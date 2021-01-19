Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду фильма "Отряд самоубийц"

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду фильма 'Отряд самоубийц'

Шведская модель Келли Гейл и американский актер Юэль Киннаман обручились. Мужчина сделал предложение руки и сердца на фоне моря.

Соответствующий пост знаменитости опубликовали на своих страницах в Instagram. Пара познакомилась в апреле 2019 года на музыкальном фестивале (фото можно посмотреть ниже).

"Она сказала нет. Шучу...", – подписал кадр актер.

Позже сама модель поделилась с поклонниками радостным событием и отметила, что это самый прекрасный момент в ее жизни.

Келли Гейл выходит замуж
Келли Гейл обручилась со своим возлюбленным

Напомним, Келли Гейл – это шведская модель, имеющая индийско-австралийские корни. Проживает в Нью-Йорке. Ведет здоровый образ жизни, обращая повышенное внимание на правильное питание. Занимается силовой ходьбой, бегом, боксом и йогой.

Юэль Киннаман и Келли Гейл обручились

Юэль Киннаман – это шведский актер. Лауреат премии "Золотой жук" в номинации "Лучший актер" за фильм "Шальные деньги". Также известен по картинам "Робокоп", "Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона".

Встречался с американской актрисой Оливией Манн. В середине 2014 года начал отношения с тату-мастером Клео Ваттенстрем. В апреле 2016 года пара поженилась, но через два года развелась.

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