Модель plus-size Эшли Грем беременна двойней. Видео

Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм, которая не так давно объявила о своей второй беременности, рассказала, что у нее будет двойня. В честь этого она разместила в сети трогательный ролик и показала реакцию возлюбленного.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Грэм родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. К слову, у нее уже подрастает сын Айзек.

В ролике видно, как супруг модели Джастин Эрвин радостно отреагировал на тест с двумя полосками, а затем показал свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.

"Ты что, шутишь?" – сказал на видео мужчина.

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Коротко о знаменитости:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour.

В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет у пары появился первенец.

Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

Напомним: Эшли Грэм стала еще более активно вести свои социальные сети и радовать поклонников новыми фото. На одном из последних Эшли продемонстрировала свой животик, который заметно округлился.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эшли Грэм снялась в новой фотосессии на природе. Модель позировала обнаженной, прикрыв пышную грудь руками.