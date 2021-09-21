Модель plus-size Эшли Грем беременна двойней. Видео

София Ковнир
София Ковнир
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Модель plus-size Эшли Грем беременна двойней. Видео

Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм, которая не так давно объявила о своей второй беременности, рассказала, что у нее будет двойня. В честь этого она разместила в сети трогательный ролик и показала реакцию возлюбленного.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Грэм родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. К слову, у нее уже подрастает сын Айзек.

В ролике видно, как супруг модели Джастин Эрвин радостно отреагировал на тест с двумя полосками, а затем показал свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.

"Ты что, шутишь?" – сказал на видео мужчина.

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Кадр из трогательного ролика

Коротко о знаменитости:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour.

В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет у пары появился первенец.

Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.

Напомним: Эшли Грэм стала еще более активно вести свои социальные сети и радовать поклонников новыми фото. На одном из последних Эшли продемонстрировала свой животик, который заметно округлился.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года
Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эшли Грэм снялась в новой фотосессии на природе. Модель позировала обнаженной, прикрыв пышную грудь руками.

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