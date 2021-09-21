Модель plus-size Эшли Грем беременна двойней. Видео
Известная 33-летня plus-size модель Эшли Грэм, которая не так давно объявила о своей второй беременности, рассказала, что у нее будет двойня. В честь этого она разместила в сети трогательный ролик и показала реакцию возлюбленного.
Соответствующее видео знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Грэм родит двух мальчиков и станет многодетной мамочкой. К слову, у нее уже подрастает сын Айзек.
В ролике видно, как супруг модели Джастин Эрвин радостно отреагировал на тест с двумя полосками, а затем показал свои эмоции на первом УЗИ, которое показало двойню.
"Ты что, шутишь?" – сказал на видео мужчина.
Коротко о знаменитости:
Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Модель снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour.
В 2010 году Эшли вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. Спустя 10 лет у пары появился первенец.
Грэм стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue в 2016 году.
Напомним: Эшли Грэм стала еще более активно вести свои социальные сети и радовать поклонников новыми фото. На одном из последних Эшли продемонстрировала свой животик, который заметно округлился.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эшли Грэм снялась в новой фотосессии на природе. Модель позировала обнаженной, прикрыв пышную грудь руками.