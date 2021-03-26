Модель Элизабет Херли ярко поздравила Элтона Джона с 74-летием. Фото

Британская модель Элизабет Херли решила поздравить певца Элтона Джона с днем рождения с помощью социальных сетей.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором сидит на пианино и обхватывает ногами певца. А он в это время пытается играть.

Отметим, что на снимке Херли позирует в мини-платье с глубоким декольте и перышками. Дополнила она такой откровенный образ босоножками-гладиаторами на высоком каблуке.

А вот Элтон сидит за пианино в красном костюме и белой рубашке. Также он надел темные солнцезащитные очки, которые украшены стразами.

"С днем рождения, славный Элтон Джон. Ты делаешь мою жизнь ярче", – подписала фото Элизабет.

Элтон Джон родился 25 марта 1947 года. Он оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Певец настолько полюбился публике, что за всю свою карьеру смог продать в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Кроме того, в 1980-х годах он основал Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Уже через год после открытия он стал организатором ежегодной вечеринки Фонда. В последствии она стала одной из самых престижных Оскар-вечеринок в голливудской киноиндустрии.

Также Элтон Джон всегда защищал права ЛГБТ-сообществ. Более того, он сам признался, что является геем. 21 декабря 2005 года он вступил в гражданский брак с Дэвидом Фернишем. Но официально узаконить свои отношения они смогли после того, как однополые браки стали законными в Англии и Уэльсе в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, карьерный путь Элтона Джона был тернистым. А вот его костюмы заслуживают отдельного внимания.