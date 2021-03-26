Модель Элизабет Херли ярко поздравила Элтона Джона с 74-летием. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
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Модель Элизабет Херли ярко поздравила Элтона Джона с 74-летием. Фото

Британская модель Элизабет Херли решила поздравить певца Элтона Джона с днем рождения с помощью социальных сетей.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором сидит на пианино и обхватывает ногами певца. А он в это время пытается играть.

Отметим, что на снимке Херли позирует в мини-платье с глубоким декольте и перышками. Дополнила она такой откровенный образ босоножками-гладиаторами на высоком каблуке.

А вот Элтон сидит за пианино в красном костюме и белой рубашке. Также он надел темные солнцезащитные очки, которые украшены стразами.

"С днем рождения, славный Элтон Джон. Ты делаешь мою жизнь ярче", – подписала фото Элизабет.

Элизабет Херли решила поздравить певца Элтона Джона

Элтон Джон родился 25 марта 1947 года. Он оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Певец настолько полюбился публике, что за всю свою карьеру смог продать в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Кроме того, в 1980-х годах он основал Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Уже через год после открытия он стал организатором ежегодной вечеринки Фонда. В последствии она стала одной из самых престижных Оскар-вечеринок в голливудской киноиндустрии.

Также Элтон Джон всегда защищал права ЛГБТ-сообществ. Более того, он сам признался, что является геем. 21 декабря 2005 года он вступил в гражданский брак с Дэвидом Фернишем. Но официально узаконить свои отношения они смогли после того, как однополые браки стали законными в Англии и Уэльсе в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, карьерный путь Элтона Джона был тернистым. А вот его костюмы заслуживают отдельного внимания.

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